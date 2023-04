Franz Tost van F1-team AlphaTauri maakt na 18 jaar plaats

Franz Tost, de nu 67-jarige teambaas van Formule 1-team AlphaTauri, treedt aan het einde van het huidige seizoen van zijn troon. Na 18 jaar aan het hoofd van de ploeg, die tijdens zijn aantreden in 2005 nog Scuderia Toro Rosso heette, is het mooi geweest. Toch verlaat Tost AlphaTauri niet volledig. In ieder geval in 2024 zal hij nog een adviesrol blijven bekleden.

De nieuwe teambaas van AlphaTauri is Laurent Mekies, huidig assistent-teambaas en race director bij het team van Ferrari. Mekies was eerder ook al betrokken bij het zusterteam van Red Bull, maar verliet het in 2014 om bij de FIA te gaan werken en maakte sinds 2018 deel uit van Ferrari.

AlphaTauri verwelkomt niet alleen Mekies als nieuwe teambaas, maar ook een nieuwe CEO: Peter Bayer. Hij betreedt vóór het einde van het seizoen al zijn nieuwe functie, om vanaf het begin van het seizoen van 2024 samen met Mekies een frisse wind te laten waaien bij AlphaTauri. Het team scoorde dit jaar tot dusver slechts 1 punt in het kampioenschap, al hoeft dat natuurlijk niet per se te liggen aan de huidige toppositiebekleders.

Franz Tost begeleidde tijdens zijn lange carrière immers vele talenten bij hun ontwikkeling, waaronder respectievelijk vier- en tweevoudig wereldkampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen, en is dus een verdienstelijk figuur in de Formule 1. Zijn doel om met AlphaTauri of Toro Rosso de vijfde plek (of hoger) in het constructeurskampioenschap te halen, haalde hij echter nooit. Tost is een van de langstzittende F1-teambazen ooit.