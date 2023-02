F1-team AlphaTauri toont nieuwe auto

AlphaTauri heeft in New York de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen gepresenteerd. Dit jaar rijdt de Nederlander Nyck de Vries voor het zusterteam van Red Bull Racing.

Net als Red Bull koost AlphaTauri New York als toneel voor de presentatie van de nieuwe Formule 1-auto. De AT04 is het strijdwapen voor dit seizoen. Het valt direct op dat AlphaTauri het één en ander heeft aangepast aan de kleurstelling. Hoewel matblauw en wit opnieuw de basis vormen, zitten die kleuren op iets andere plekken op de auto. Het opvallendst is de toevoeging van rood op diverse plekken. Dat hangt samen met de komst van een nieuwe sponsor; PKN Orlen, een Poolse olieleverancier. Dat was tot en met afgelopen jaar nog sponsor van het F1-team van Alfa Romeo, sinds de Pool Robert Kubica er reservecoureur werd.

Kubica zien we niet in actie bij AlphaTauri. Dit jaar is het de eer aan Yuki Tsunoda en Nyck de Vries. Voor De Vries (28) wordt het zijn eerste Formule 1-seizoen. De coureur uit Sneek kwam al in de kijker bij F1-teams toen hij Formule 2-kampioen werd, maar maakte de overstap tot op heden nog niet. Na enkele jaren in de Formule E (met een wereldtitel in 2021) is het nu echt zover, mede dankzij een indrukwekkend racedebuut vorig jaar in de Grand Prix van Italië.