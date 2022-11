Nyck de Vries dinsdag al in actie voor AlphaTauri

Nyck de Vries stapt dinsdag in Abu Dhabi al in de Formule 1-auto van zijn nieuwe team AlphaTauri. De Nederlandse coureur mag al gaan testen met de huidige auto van het team ter voorbereiding op zijn eerste seizoen in de F1.

Met toestemming van Mercedes, nu nog heel even zijn werkgever, komt de 27-jarige Nyck de Vries dinsdag in actie tijdens de zogeheten Young Driver Test op het Yas Marina-circuit. De Nederlander staat tot het einde van dit seizoen nog onder contract bij Mercedes, maar maakt daarna de overstap naar het Italiaanse team. Daar rijdt hij naast de Japanner Yuki Tsunoda, in plaats van de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly.

De Vries reed de afgelopen jaren voor Mercedes in de elektrische raceklasse Formule E en was sinds begin vorig jaar reservecoureur bij het Duitse Formule 1-team. In die hoedanigheid was hij regelmatig aanwezig bij de GP's. In september maakte hij zijn officiële debuut in de Formule 1. Hij mocht de zieke Alexander Albon vervangen bij Williams in de Grote Prijs van Italië. De Vries eindigde op Monza als negende en pakte daardoor 2 WK-punten. Enkele weken later presenteerde AlphaTauri de Nederlander als vaste rijder voor volgend seizoen.

Monteurs van Mercedes bonden De Vries zondag na de GP van Abu Dhabi vast op een steekwagen en leverden hem af bij de pitbox van AlphaTauri. "Tot het einde van het jaar verhuren we hem", schreef de Duitse renstal op Twitter bij een video van die actie. Tijdens de Young Driver Test van dinsdag in Abu Dhabi stappen heel wat coureurs in bij hun nieuwe team.