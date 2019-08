Taycan laat definitieve binnenste zien

Stukje bij beetje laat Porsche meer zien van de productierijpe Taycan. Gisteren berichtten we nog over een gigantische proefrit, nu is het interieur aan de beurt. Zoals verwacht houdt Porsche stevig vast aan zijn concept-car.

Een lading nieuwe schermpjes; daarmee karakteriseert het interieur van de Porsche Taycan zich. Een foto om aan te kondigen dat Porsche een samenwerking met Apple is aangegaan voor het gebruik van de muziekstreamingdienst van de Amerikaanse gigant, laat een groot stuk van het nieuwe interieur zien. Het centrale scherm wordt door twee dashboard wanden min of meer ingesloten en komt daardoor iets dieper in de middenconsole te liggen dan in bijvoorbeeld de nieuwste 911. Verder lijkt het scherm, net zoals bij het prototype, tot bij de bijrijder door te lopen.

Ook het scherm voor het digitale instrumentarium voor de neus van de bestuurder krijgt een nieuwe vorm. Het rondere geheel loopt verder naar buiten uit en lijkt meer los te staan van de middenconsole. Informatie op dat nieuwe scherm geeft ons meer achtergrondinfo. Als we inzoomen op de middelste koker waar Porsche de resterende actieradius meldt, dan zien we dat er nog 286 km elektrische range over is. De tank lijkt nog voor driekwart gevuld te zijn. Een simpele rekensom komt dan uit op een totale actieradius van ongeveer 381 kilometer. Ook zien we de verschillende rijmodi op een scherm ernaast: Sport, Normal, Range, Sport+ en Individual. Het iconische centrale klokje keert ook op het dashboard van de elektrische Taycan terug.

Tijdens de IAA in Frankfurt beleeft de auto zijn werelddebuut. Of het derde scherm in de middentunnel uit de concept-car in het productiemodel terugkeert, weten we tegen die tijd! Nog drie weken geduld.