Suzuki’s krijgen mogelijk Toyota’s hybridetechniek

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat Toyota en Suzuki een overeenstemming tekenden voor een eventueel zakelijke overeenkomst. Vandaag melden de twee merken dat er een nieuwe overeenkomst is getekend om naar concrete samenwerkingsplannen op nieuwe gebieden te kijken. Punten die voor beide merken hoog op de agenda staan, en in de overeenkomst naar voren komen, zijn toekomstplannen op het gebied van elektrificatie en het samen ontwikkelen van producten en productielijnen. Een groot streven is de wereldwijde levering van Toyota’s hybridesysteem aan Suzuki. In Europa kunnen we volgens de plannen twee Suzuki’s verwachten die de basis van de geëlektrificeerde RAV4 en Corolla delen.

Suzuki levert daarvoor in ruil zijn nieuw ontwikkelde motoren voor compacte voertuigen voor de Europese markt aan Toyota. Gericht op de Afrikaanse markt komt Toyota met modellen die geïnspireerd zijn op de Suzuki Baleno, Vitara, Brezza, Ciaz en Ertiga. Voor de Indiase markt ziet het ernaar uit dat de twee merken de handen ineen slaan en Suzuki’s expertise gaan gebruiken voor de ontwikkeling van voertuigen in India. De Indiase productie van de Indiase Suzuki Vitara en Brezza zouden vanaf 2022 bij Toyota komen te liggen.

Hoewel de merken bovenstaande samenwerkingsactiviteiten aankondigen, kunnen we er nog niet vanuit gaan dat dit concrete plannen zijn. Aangezien we al twee jaar geduld moeten hebben, is de kans groot dat we nog wel iets langer moeten wachten op productierijpe voorbeelden.