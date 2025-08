De Suzuki Vitara en de technisch aan die cross-over gelieerde S-Cross waren er tot voor kort met twee soorten aandrijflijnen. Er was een 1.4 BoosterJet Smart Hybrid geheten mild-hybride aandrijflijn met 129 benzine-pk's en 14 mild-hybride paarden én een 1.5 Hybrid geheten volwaardig hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van 115 pk. De hybride aandrijflijn is uit het gamma verdwenen.

Met het verdwijnen van de 1.5 Hybrid verdwijnt niet de mogelijkheid om voor een S-Cross of Vitara met automaat te gaan, hoewel de hybride aandrijflijn voorheen de enige met een automaat was. Hoe dat komt? Welnu: de Suzuki Vitara en Scross zijn als mild-hybride 1.4 BoosterJet Smart Hybrid voortaan ook met een automaat leverbaar. Deze mild-hybride aandrijflijn was er eerder enkel met een handgeschakelde versnellingsbak. Herkenbaar Suzuki: de 1.4 mild-hybride met automaat is er net als de variant met handbak - en de 1.5 Hybrid eerder - zowel met voorwielaandrijving als met AllGrip-vierwielaandrijving.

Om te voorkomen dat het met twee modellen, verschillende soorten aandrijflijnen en transmissies, voor- en vierwielaandrijving en diverse uitvoeringen te chaotisch wordt, hebben we de prijzen van alle varianten van de Suzuki Vitara en S-Cross in tabelvorm voor je opgediend. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur op het hoe en waarom van het verdwijnen van de 1.5 Hybrid.

Prijzen Suzuki Vitara - augustus 2025

Aandrijflijn Vermogen Uitvoering Vanafprijs 1.4 BoosterJet Smart Hybrid 129 pk (+14 pk) Comfort €29.999 1.4 BoosterJet Smart Hybrid 129 pk (+14 pk) Select €30.999 1.4 BoosterJet Smart Hybrid Automaat 129 pk (+14 pk) Select €34.299 1.4 BoosterJet Smart Hybrid AllGrip 129 pk (+14 pk) Select €34.899 1.4 BoosterJet Smart Hybrid AllGrip Automaat 129 pk (+14 pk) Select €38.599 1.4 BoosterJet Smart Hybrid 129 pk (+14 pk) Style €33.299 1.4 BoosterJet Smart Hybrid Automaat 129 pk (+14 pk) Style €36.599 1.4 BoosterJet Smart Hybrid AllGrip 129 pk (+14 pk) Style €37.199 1.4 BoosterJet Smart Hybrid AllGrip Automaat 129 pk (+14 pk) Style €40.899

Prijzen Suzuki S-Cross - augustus 2025