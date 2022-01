Suzuki SC100 - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Misschien herken je wel dat je een soort verliefdheid kunt ontwikkelen voor een auto omdat het eigenlijk een heel gek ding is. Dat gebeurt mogelijk ook bij deze Suzuki SC100, die op zoek is naar een nieuw baasje.

Suzuki is als autofabrikant groot geworden met kleine auto's. Dat avontuur begon in Europa eind jaren 70 en wel met de SC100. Een uiterst opvallend kleintje die misschien qua verhoudingen niet helemaal lekker op je netvlies ligt. Hoewel de SC100 de nodige uiterlijke overeenkomsten vertoonde met andere 'Nederlandse' Japanners van die tijd, was het qua afmetingen een ander verhaal.

Het verhaal van de SC100 begon namelijk al bij de iets oudere Suzuki Fronte Coupé waarop hij gebaseerd was: een heuse Kei-car, getekend door niemand anders dan Giorgetto Giugiaro. Die Fronte Coupé werd iets opgeblazen, het ontwerp werd op detailniveau veranderd en voilà, daar was de SC100. Althans, zo heette de auto hier. In onder meer het thuisland werd-ie Cervo genoemd. Hoewel de SC100 groter was dan zijn voorganger, was het met zijn 3,19 cm lengte, 1,40 m breedte en 1,21 m hoogte nog altijd een kleine rakker.

Suzuki dacht dat we hier in Europa er mogelijk ook wel geïnteresseerd in waren en zodoende maakten we hier kennis met een nieuw automerk. De Cervo werd omgedoopt tot SC100 en het net geen 600 cc metende driecilindertje maakte plaats voor een 45 pk sterke 970 cc viercilinder. Het moest wel een beetje leuk blijven natuurlijk. Het hier immers helemaal niet nodig om onder de 600 cc te blijven voor fiscaal voordeel, in Japan wel.

Het bijzondere coupeetje, want dat is het officieel, kreeg vanaf 1979 de kans om zich te bewijzen op de Nederlandse markt. Met betrekkelijk groot succes voor een nieuw merk, want mede dankzij zijn gunstige verbruik en aantrekkelijke prijs gingen er volgens onze gegevens zo'n 3.400 op Nederlands kenteken. Ze zijn in de late jaren 80 en in de jaren 90 bij bosjes verdwenen, maar de daarna overgebleven exemplaren werden uiteindelijk toch wat meer gekoesterd.

Zo kan het dat ook dit rode exemplaar uit 1982 nog onder ons is. Zo te zien verkeert-ie ook nog eens in een heel acceptabele staat. Dat komt volgens de aanbieder ook omdat de van oorsprong zilvergrijze SC100 overgespoten is. In ieder geval in een mooi tijdconform kleurtje! Hij heeft even een technische check nodig en dan kan-ie er weer tegenaan. Sla jij je slag? De vraagprijs is €7.750.