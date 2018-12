Subaru neemt ook Forester STI concept mee naar Japan

De teaser van de WRX STi S209 laat zien dat Subaru binnenkort met echte spierkracht op de proppen komt zetten. Een overzicht van het nieuws waarmee het merk naar de beursvloer in Japan komt, laat zien dat we op meer sportief geweld kunnen rekenen. De nieuwe Forester wordt namelijk in een STI-jasje gehuld.

Subaru spreekt vooralsnog van een STI-concept-model, maar de uiteindelijke productieversie zal naar verwachting weinig verschillen. Het Japanse merk laat alleen in het midden of het daadwerkelijk om een brute volwaardige STI-versie gaat, of om enkel onderdelen die een reguliere Forester stoerder moeten maken. We zien in ieder geval brede bumpers en grote 19-inch wielen. De koets wordt in ‘Jager Grijs’ gespoten. Aangepaste remklauwen moeten de remprestaties verbeteren. Meer aanpassingen worden vooralsnog niet gedeeld.

Naast de Forester staat een Impreza die in een sportpak werd gehesen. Ook deze wordt als STI-concept-model op de Tokyo Auto Salon gepresenteerd. Subaru spreekt ook bij dit model over “exclusieve ex- en interieuronderdelen”, maar meer informatie dan een bordeaux-kleurig interieur krijgen we niet. Het uiterlijk ziet er in ieder geval wat ingetogen uit, dus naar alle verwachting gaat het hier enkel om onderdelen waarmee je een Impreza wat sportiever kunt maken. Over twee weken weten we meer, want dan opent de autoshow zijn deuren voor het publiek.