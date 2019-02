Subaru brengt Viziv Adrenaline Concept mee naar Genève

Veel informatie over de nieuwe concept-car geeft Subaru nog niet. Het merk laat alleen weten dat de auto zijn werelddebuut op de beursvloer in Genève beleeft. Tijdens een persconferentie op 5 maart wordt het doek van de showauto getrokken. Hoewel de naam, Adrenaline, zou duiden op een uiterst sportief model met grote pumperpartijen en spoilers, geeft de grimmige plaat die de importeur bij het bericht meestuurt een ander beeld. We zien daar namelijk overduidelijk een auto die hoog op zijn wielen staat staan. We verwachten dus een nieuwe cross-over te zien.

De nieuwe concept-auto krijgt wat ontwerp-uitingen mee van Subaru’s designteam die we al eerder tegenkwamen bij andere concept-cars. Zo zagen we de dunne buitenspiegels en de vorm van de led-koplampen ook bij de Subaru Viziv Performance Concept en Viziv Tourer. Viziv is overigens een door Subaru verzonnen woord wat voortkomt uit de term ‘Vision for Innovation’.