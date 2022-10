Strafrechtelijk onderzoek naar Tesla om beweringen autonoom rijden

De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek bestaat voor een belangrijk deel uit de 'meer dan twaalf ongelukken' - waarvan sommige met dodelijke afloop - waarbij Tesla's betrokken waren waarvan de Autopilot actief was. Dat stelt persbureau Reuters, dat drie ingewijden sprak. Het onderzoek loopt al sinds vorig jaar, maar het bestaan ervan is nu pas bekend. Doel is om uit te zoeken in hoeverre Tesla en diens topman Elon Musk schuldig zijn aan misleiding van klanten, waardoor ongelukken met Autopilot waarschijnlijker werden.

Vooral Musk zelf is al sinds 2016 niet altijd even genuanceerd over de capaciteiten van Tesla's Autopilot, waardoor gebruikers het systeem mogelijk overschatten, wat weer kan leiden tot gevaarlijke situaties. Kanttekening daarbij is dat Tesla zelf op zijn website aangeeft dat zijn Autopilot de auto's niet in staat stelt om volledig zelf te rijden. Het lijkt er echter op dat dat geluid bij sommige gebruikers wordt overstemd door de lof die het systeem publiekelijk van Musk krijgt.

Eventuele straf nog ver weg

Daar werden al eerder vraagtekens bij geplaatst door Californië en de Amerikaanse federatie, maar het onderzoek van het departement van justitie van nu gaat een stap verder, schrijft Reuters. Strafrechtelijke vervolging van Tesla of belangrijke personen binnen het bedrijf behoort namelijk tot de mogelijkheden. Er wordt onderzocht of Tesla investeerders, klanten en regelgevers heeft misleid met de boude uitspraken over zijn Autopilot. Eventuele straffen voor Musk en zijn merk zullen echter niet op korte termijn volgen. Het is niet het enige justitiële onderzoek naar Tesla dat momenteel loopt. Daarbij heeft het merk ook altijd aangegeven dat blind vertrouwen op Autopilot niet de bedoeling is, wat ervoor zou kunnen zorgen dat vervolging onterecht blijkt. Een niet bij de zaak betrokken advocaat zegt tegen Reuters dat een straf alleen waarschijnlijk is als bewezen kan worden dat Tesla expres te lovend is geweest over Autopilot.