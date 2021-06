Stoffelijke overschotten gebruikt voor Franse crashtests

In Frankrijk zijn stoffelijke overschotten die ter beschikking waren gesteld aan de wetenschap, gebruikt voor crashtests met auto’s. Dat is niet illegaal, maar er zou te weinig transparantie over deze mogelijkheid geweest zijn voordat mensen hun lichaam aan de wetenschap doneerden.

Het Franse onderzoeksinstituut CEESAR, dat ook crashtests met auto's doet, heeft stoffelijke overschotten van mensen gebruikt bij crashtests. Dat is onthuld op de Franse televisie. Journalisten legden de hand op een rapport van de Inspectie der Wetenschappen, de IGAS. Die deed onderzoek naar één van de grootste anatomische centra van Europa, het CDC, verbonden aan de Universiteit Parijs-Descartes. "Lichamen werden ter beschikking gesteld aan de automobielsector voor crashtests,’’ staat letterlijk in het rapport.

De werkwijze wordt bevestigd door oud-bestuurders van de universiteit en door het studiecentrum dat de crashtests uitvoerde, CEESAR. Er is niet bekend hoeveel lichamen in totaal zijn gebruikt door de auto-industrie. In het onderzoeksrapport staat alleen dat het anatomisch centrum 37 procent van zijn inkomsten haalde uit contracten met industriële bedrijven. Die werkwijze is niet illegaal, maar de nabestaanden wisten van niets. Het gebeurde heimelijk. "Op papier zag het er allemaal netjes uit. Er werd gezegd: u helpt de goede zaak,’’ vertelde een mevrouw op tv van wie de moeder haar lichaam beschikbaar stelde na haar dood. "Maar niemand heeft gezegd: we gaan uw lichaam straks misschien met 150 kilometer per uur tegen een muur laten botsen.’’

Testcentrum CEESAR verdedigde de werkwijze. "We zijn verplicht om kadavers te gebruiken als we serieuze onderzoeksresultaten willen,’’ zei wetenschappelijk directeur Olivier Gagey tegen de televisie. Hij voegde er aan toe dat in het Franse leger soortgelijke experimenten met stoffelijke overschotten zijn gedaan. Het wringt echter bij de communicatie over dit soort doeleinden als mensen besluiten hun lichaam te doneren: "Personen wisten niet dat hun lichamen ook gebruikt konden worden door privébedrijven,’’ beaamde Axel Kahn, oud-voorzitter van de Universiteit Parijs-Descartes. "In die zin zijn mensen bedrogen.’’ Zo’n 170 nabestaanden hebben bij Justitie inmiddels aanklachten ingediend tegen het anatomisch centrum.

Levende dieren in China

Anderhalf jaar geleden kwam aan het licht dat men in China nog veel verder gaat met crashtests. Daar doken beelden op van levende dieren die voor de botsproeven ingezet werden. Zo werden er varkens in stoelconstructies vastgesnoerd om de effectiviteit van gordels te testen bij botsingen. Dierenwelzijnorganisatie PETA trok toen aan de bel en verzocht de Chinese autoriteiten met klem te stoppen met dergelijke tests.