Stellantis werkt aan compactere, goedkopere en efficiëntere accu

Stellantis werkt aan nieuwe accutechnologie die de aandrijflijnen van elektrische auto's compacter, goedkoper en efficiënter maakt. Het gaat hierbij niet om solid state-technologie of een andersoortig alternatieve samenstelling van de accucellen zelf, maar om een nieuwe integratie van de randapparatuur die nodig is om elektriciteit van het net om te zetten in voorwaartse beweging. Hoe zit dat?

De aandrijflijnen van elektrische auto's werken doorgaans hetzelfde en bestaan uit meerdere onderdelen. Uit een laadpaal komt wisselstroom (AC, of alternating current) die via een oplader (een omvormer) in de auto naar het accupakket wordt geleid. Die omvormer dient ertoe van de wisselstroom gelijkstroom (DC, of direct current) te maken; in een accu kan geen wisselstroom. De elektromotor van een auto heeft wél weer wisselstroom nodig, dus ook als de EV-accu weer gaat ontladen - oftewel: de EV gaat rijden - moet er omgevormd worden, waarvoor een tweede omvormer nodig is. In het filmpje onderaan dit artikel wordt dat proces nog eens schematisch weergegeven.

Zowel de accu als de omvormer en de oplader nemen een eigen plekje in in de auto en zijn aparte delen die ook apart geproduceerd worden. Met Stellantis' nieuwe IBIS-technologie (Intelligent Battery Integrated System) moet een einde komen aan een dergelijke lay-out bestaande uit meerdere delen. Die zorgt er namelijk voor dat elke accucel (dat is één van de vaak meerdere gelijke delen waaruit een accu bestaat) zélf met wisselstroom overweg kan en ook zonder tussenkomst van een aparte omvormer die stroom richting de elektromotor kan sluizen.

Hoe die 'intelligente accucellen' precies werken blijft onduidelijk, maar Stellantis geeft weer dat ze een aparte oplader en omvormer overbodig maken. Daardoor nemen de elektrische aandrijflijn en de laadtechnologie niet alleen minder ruimte in in de auto, maar wordt de aandrijflijn ook efficiënter, betrouwbaarder en goedkoper om te produceren, zo stelt Stellantis.

'Nog vóór 2030 in Stellantis-auto's terug te vinden'

Het nieuwe soort accucellen van de IBIS-technologie is niet alleen geschikt voor elektrisch rijden, maar zou zich ook beter lenen voor de vehicle to grid-technologie, waarbij je een elektrische auto kunt gebruiken om stroom terug te leveren aan je huis of het energienet. Ook zouden ze bruikbaarder zijn voor statische energieopslag bij bijvoorbeeld zonneparken. Richting het einde van dit decennium zouden de accupakketten in Stellantis' productie-auto's met IBIS-cellen moeten zijn uitgerust. Concrete efficiëntieverbeteringen in cijfers geeft het concern nog niet op.