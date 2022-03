Stellantis sluit Russische bestelautofabriek

De fabriek van Stellantis in Kaluga gaat namelijk dicht omdat er een tekort aan onderdelen is. Eerder draaide de fabriek om die reden nog door met een verlaagd productietempo, maar nu worden de assemblagelijnen echt stilgelegd. Of die sluiting permanent of tijdelijk is, vermeldt Tavares niet. Verder houdt de topman zijn kaken stijf op elkaar als het gaat om de toekomst van de fabriek onder Stellantis. Over een eventuele afschrijving van de fabriek in de boeken van Stellantis, wat erop zou duiden Stellantis de fabriek voorgoed sluit, liet Tavares zich niet uit. De kans bestaat dan immers dat de Russische autoriteiten de fabriek gaan nationaliseren.

Het sluiten van de fabriek past in ieder geval binnen de eerder aangekondigde stap van Stellantis om de export van auto's naar Rusland te staken. In de fabriek werken 2.700 mensen en worden jaarlijks 11.000 bestelauto's in elkaar geschroefd, waaronder de Peugeot Expert, Opel Vivaro, Citroën Jumpy en Fiat Scudo. Op de eerste plaats was de productie van Kaluga bedoeld voor de Russische markt, maar Stellantis was ook van plan om de Russische bestelauto's in Europa te gaan leveren. Dat idee verwees men begin deze maand al naar de papierversnipperaar. Stellantis gaat nu een deel van de Russische productie verplaatsen naar fabrieken in Frankrijk en Engeland. Die auto's zullen dan echter niet meer geleverd gaan worden in Rusland.

Stellantis is overigens niet de enige autofabrikant die worstelt met zijn Russische activa. De eventuele nationalisatie van Russische fabrieken door het staken van bedrijfsactiviteiten kan voor de gehele auto-industrie een prijzig kostenplaatje gaan worden.