Stellantis: 'Euro 7 nutteloze investering, EU prooi voor China'

Stellantis-topman Carlos Tavares is zelden bang kritiek te uiten op de elektrificatiedruk die autofabrikanten wordt opgelegd. Waar de topman de elektrificatie eerder nog een keuze van de politiek noemde, spuwt Tavares ditmaal zijn gal over de Euro 7 emissiestandaard waaraan wordt gewerkt.

In de Europese Unie doet omstreeks 2025 de Euro 7-norm zijn intrede. Hoewel de exacte invulling van Euro 7 nog niet helemaal helder is, lijkt de invoering van de Euro 7-emissienorm toch niet het einde te betekenen van de verbrandingsmotor. Wel worden de emissienormen een stuk strikter, wat autofabrikanten er min of meer toe dwingt om verbrandingsmotoren fijn te slijpen of zelfs nieuwe exemplaren te ontwikkelen. Stellantis-topman Carlos Tavares vindt daar het zijne van, zo meldt Automotive News.

Volgens het hoofd van het enorme Stellantis-concern leidt de invoering van de Euro 7-norm, waarin ruimte overblijft voor verbrandingsmotoren met een lage uitstoot, af van het doel van elektrificatie. Tavares is van mening dat autofabrikanten door Euro 7 gedwongen worden om een deel van hun onderzoek- en ontwikkelingsbudget te besteden aan iets dat "niet nodig is". Tavares vraagt zich af waarom autofabrikanten zouden moeten investeren in technologie die de Europese Unie op termijn wil uitbannen. Daarmee doelt de topman op het plan van de EU om de verkoop van personenauto's met een verbrandingsmotor met ingang van 2035 volledig aan banden te leggen. De topman spreekt verder de verwachting uit dat het nog zeker vijf tot zes jaar duurt voordat volledig elektrische auto's daadwerkelijk betaalbaar zijn voor de massa.

Daarnaast vreest het Stellantis-opperhoofd voor concurrentie van Chinese merken die puur en alleen EV's verkopen en hun elektrische waren in de Europese Unie verkopen zonder daarnaast te hoeven investeren in het terugbrengen van uitstoot van verbrandingsmotoren. "Als er één ding is om voor te vrezen, is het het het verval van de Westerse wereld. We zouden efficiënter moeten werken om China te verslaan. Niet alleen wat technologie betreft, maar ook op het gebied van kwaliteit en prijsstelling," aldus Tavares.