Stellantis en Samsung investeren €2,3 miljard in accufabriek VS

Stellantis en Samsung maken meer details bekend over de accufabriek die de twee partijen samen gaan bouwen in de Verenigde Staten. De fabriek komt in de staat Indiana te staan, creëert 1.400 nieuwe banen en moet vanaf het eerste kwartaal van 2025 draaien met een productiecapaciteit van 23 GWh per jaar.

Om precies te zijn komt de fabriek in de stad Kokomo te staan, ongeveer 80 kilometer ten noorden van Indianapolis. In de nieuwe accufabriek gaan Stellantis en Samsung samen accu's bouwen voor een breed scala aan auto's die geproduceerd worden in de Noord-Amerikaanse fabrieken van Stellantis. De bouw van de fabriek moet dit jaar al van start gaan, in 2025 is de fabriek gereed. Dat betekent dat de accu's die er geproduceerd gaan worden grotendeels bestemd zijn voor de EV's van Stellantis die op de nieuwe STLA-platformen komen te staan. De eerste modellen op die bases komen namelijk al in 2024 op de markt.

De eerste investering van Stellantis en Samsung in de accufabriek bedraagt €2,3 miljard, maar kan geleidelijk aan oplopen tot €2,9 miljard. Dat komt onder meer omdat het plan is dat de productiecapaciteit geleidelijk aan omhoog gaat. In eerste instantie moet de fabriek 23 GWh per jaar aan accucapaciteit gaan produceren, uiteindelijk moet dat 'in de volgende paar jaar' opgeschroefd worden naar 33 GWh. Eventueel is er daarboven nog meer ruimte om de productiecapaciteit te verhogen als de vraag naar EV's toeneemt.

In 2030 wil Stellantis jaarlijks wereldwijd 5 miljoen EV's verkopen. In Europa verkoopt het concern tegen die tijd alleen nog maar elektrische auto's, in Amerika moet dan de helft van de verkopen bestaan uit EV's. Naast de samenwerking met Samsung werkt Stellantis ook aan een Amerikaanse accufabriek met LG, eveneens een Koreaanse partij. In Europa bouwt Stellantis accufabrieken met de Automotive Cells Corporation, een joint venture met Total. ACC wil in Frankrijk, Duitsland en Italië accufabrieken gaan bouwen. Daarmee komt het aantal 'gigafactories', zoals Stellantis de accufabrieken noemt, uiteindelijk uit op vijf stuks.