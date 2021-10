Stellantis en Samsung gaan accufabriek bouwen in VS

De inkt van de vulpennen bij Stellantis moet zo onderhand wel op zijn. Van de week maakte Stellantis namelijk bekend dat het met LG werkt aan een accufabriek in de VS, nu komt daar de joint-venture met Samsung SDI nog bij. Het is opvallend dat Stellantis met de twee concurrerende bedrijven uit Zuid-Korea in zee gaat op hetzelfde terrein. Stellantis bouwt met Samsung, net als met LG, één accufabriek. Stellantis maakt op een later moment bekend waar de fabriek komt te staan. In 2025 moet de faciliteit operationeel zijn, met in eerste instantie een productiecapaciteit van 23 GWh per jaar. Later gaat dat getal omhoog naar 40 GWh per jaar.

Stellantis zet daarmee weer een stap in het veilig stellen van productiecapaciteit voor accu's. Die accu's zijn uiteindelijk bestemd voor de autofabrieken in de VS, Canada en Mexico. Het concern verwacht dat in 2030 40 procent van zijn Amerikaanse verkoop bestaat uit 'electrified vehicles' en investeert tot 2025 meer dan €30 miljard in elektrificatie en software. Hoeveel de nieuwe accufabrieken precies gaan kosten, is nog niet duidelijk. In Europa bouwt Stellantis accufabrieken met de Automotive Cells Corporation, een joint venture met Total. ACC wil in het Franse Douvrin en in het Duitse Kaiserslautern accufabrieken bouwen. Gezamenlijk moeten die goed zijn voor een uiteindelijke productiecapaciteit van meer dan 56 GWh per jaar.