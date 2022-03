Stellantis presenteert een strategisch plan voor de lange termijn: 'Dare Forward 2030'. Daarin zet het concern zijn langetermijnvisie uiteen en noemt het meteen een aantal concrete doelstellingen. Eén daarvan is dat de gehele Europese verkoop van het concern in 2030 volledig elektrisch is. Uiteindelijk moet het concern in 2038 volledig klimaatneutraal zijn.

Die klimaatneutraliteit gaat niet alleen over de auto's die van de band rollen, maar om het gehele productieproces van 'well to wheel', zoals CEO Carlos Tavares verduidelijkt. Stellantis bouwt voor die grote doelstelling in 2038 een tussenstap in: in 2030 moet de CO2-uitstoot van het gehele concern met 50 procent zijn gedaald ten opzichte van 2021. Dat is niet de enige doelstelling die Stellantis zich stelt voor het einde van dit decennium. Zo moet in 2030 de volledige verkoop van Stellantis in Europa bestaan uit volledig elektrische auto's. Dat komt niet geheel als een verrassing, want onder meer Peugeot kondigde al aan dat het vanaf 2030 volledig elektrisch is. In Amerika moet de verkoopmix van Stellantis tegen die tijd voor de helft bestaan uit BEV's. In totaal bestaat het productportfolio tegen die tijd uit 75 EV's.

Volgens Stellantis komen de bovenstaande percentages erop neer dat het concern in 2030 5 miljoen EV's per jaar verkoopt. Om deze doelen te kunnen bereiken, zet Stellantis in op een grotere productiecapaciteit van accu's. Tijdens een eerdere presentatie van de verschillende elektrische platformen mikte Stellantis nog op een productiecapaciteit van 260 GWh per jaar, maar het concern verhoogt die ambitie nu naar 400 GWh per jaar in 2030. Ook zijn de EV-doelstellingen ten opzichte van die presentatie verder aangescherpt. Stellantis zei eerder namelijk nog dat 70 procent van de Europese verkoop volledig elektrisch moest zijn.

Tot 2025 investeert Stellantis €30 miljard in elektrificatie. Daarbij gaat het om de uitrol van de eerder aangekondigde vier STLA-platformen, het ombouwen van fabrieken, investeringen in solid-state accu's en de bouw van vijf 'Gigafactories' voor de accuproductie. Daarvoor werkt Stellantis onder meer samen met Daimler en het Chinese Svolt.

Amerikaanse elektrificatieplannen

Stellantis legt in de presentatie de nadruk op de elektrificatieplannen in Amerika. Zo laat het concern nieuwe teaserafbeeldingen van de elektrische pick-up Ram 1500 zien, die op het STLA Frame-platform komt te staan. Technische details geeft Stellantis nog niet. Ook komen er afbeeldingen van een nieuwe elektrische SUV van Jeep voorbij. Volgens Stellantis heeft vanaf 2024 ieder nieuw model dat op de markt komt een volledig elektrische versie.

In 2023 komt allereerst de elektrische bestelauto Ram Promaster op de markt, gevolgd door de elektrische Ram 1500 in 2024. Dat jaar is sowieso belangrijk voor Stellantis, want ook Jeep en Dodge lanceren dan nieuwe elektrische modellen. In het geval van Jeep zijn dat een offroader en de eerder genoemde SUV, Dodge komt in dat jaar met een elektrische muscle-car op de markt. Stellantis bevestigt verder dat de productieversie van de Chrysler Airflow in 2025 op de markt komt in 2028 wordt Chrysler volledig elektrisch.

Stellantis zet naast batterij-elektrische auto's ook in op waterstof. In 2024 wil het concern grote bestelauto's gaan leveren met een brandstofcel en dat later gaan uitbreiden naar grote vrachtwagens. Stellantis mikt bij de brandstofcel voor grote bestelauto's op een actieradius van 400 kilometer, tegenover 230 kilometer en 330 kilometer voor de huidige EV-bestelauto's van het concern met accupakketten van respectievelijk 50 kWh en 75 kWh.

Softwareplatformen

Naast de EV-platformen werkt Stellantis aan drie softwareplatformen: STLA Brain, STLA SmartCockpit (samen met Foxconn en Amazon) en STLA AutoDrive. Voor dat laatste systeem, dat level 3 autonoom rijden mogelijk maakt, werkt Stellantis samen met BMW. STLA AutoDrive moet vanaf 2024 op de markt verschijnen. In 2022 maakt Stellantis een tussenstap met 'Level 2+', waarmee handsfree autonoom rijden al mogelijk moet worden.

Hoog omzetdoel

Tegelijk met de elektrificatie- en verduurzamingsplannen stelt Stellantis dat de omzet in 2030 verdubbeld moet zijn naar €300 miljard. Het concern verwacht daarbij veel van het premiumsegment, waarvan het een viervoudiging van de omzet verwacht. Ook wil het concern een wereldwijde digitale showroom opzetten en dat in 2030 een derde van de totale verkoop online verloopt. Stellantis zet daarnaast in op een platform waarop tweedehands auto's verkocht kunnen worden: Spoticar. Ook verwacht Stellantis op het vlak van inkomsten veel van de software, dat goed moet zijn voor €20 miljard aan omzet per jaar. Niet alleen moet de omzet stijgen, de totale kosten moeten ook omlaag. Stellantis mikt onder meer op een kostenreductie van 40 procent voor EV's.

Al met al borduurt het strategische plan van Stellantis vooral voort op de eerder aangekondigde platformen, maar trapt het concern het stroompedaal nog wat dieper in dan aanvankelijk werd gedacht. 2024 is vooralsnog het jaar waarin we het meeste nieuws kunnen verwachten van Stellantis. Op het vlak van winstgevendheid is het Europees-Amerikaanse concern in ieder geval al goed op weg.