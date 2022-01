Chrysler Airflow: voorbode van het nieuwe Chrysler

Chrysler is anno 2022 vergane glorie. Het merk van Stellantis heeft slechts modellen modellen op de menukaart staan, die ook nog eens behoorlijk op leeftijd zijn. Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas laat het merk met de Airflow Concept zien wat je in de toekomst van Chrysler kunt verwachten.

Chrysler verkoopt momenteel alleen nog de Pacifica en de 300. De Pacifica is de jongste van het stel, maar die MPV is met geboortejaar 2016 ook niet meer piepjong. Daarnaast staat de Chrysler 300, een auto die in zijn huidige vorm uit 2010 stamt maar die technisch ten dele is gerelateerd aan de 300C uit 2004. Stellantis beseft dat Chrysler rijp is voor een verjongingskuur en tijdens de CES in Las Vegas trekt het met deze Airflow Concept uit de hoge hoed, een toekomstvisie.

Chrysler zegt niet direct dat deze Airflow Concept een vooruitblik is op een toekomstig model, maar reken er in ieder geval op dat bepaalde designelementen op een productiemodel terugkeren. De Airflow Concept is het uithangbord van het nieuwe Chrysler. Het merk zegt in 2025 - over drie jaar dus - zijn eerste volledig elektrische model op de markt brengen en heeft in 2028 nog enkel EV's in het gamma. Chrysler moet binnen de Amerikaanse afdelingen van Stellantis hét merk worden van technologie en dus hangt Chrysler de Airflow Concept vol met autonome soft- en hardware.

We beginnen met het design, want dat is zonder meer interessant. De Airflow Concept oogt namelijk opvallend productierijp en is van opvallend weinig visuele tierelantijntjes voorzien. In het front herkennen we iets van de Pacifica en opvallend weinig van de 300. Geen hoge en recht aflopende neus voor de Airflow Concept dus. De elektrische cross-over heeft platte kijkers met daartussen een grille waarin een verlicht Chrysler-logo is weggewerkt. De auto heeft verder verzonken portiergrepen, een zwart dak en een relatief rustig vormgegeven achterzijde met daarin - hoe kan het ook anders - visueel aan elkaar geknoopte achterlichten. Dan de aandrijflijn, want ook daarover doet Chrysler een boekje open. De Airflow Concept heeft twee elk 204 pk sterke elektromotoren en is dus vierwielaangedreven. Het accupakket belicht Chrysler niet, maar zegt wel dat de auto in theorie zo tussen de 560 en 645 kilometer ver moet kunnen komen op een lading.

De Airflow staat op een van de vier door Stellantis' beoogde nieuwe STLA-platforms en over software-architectuur die het concern 'STLA Brain' noemt. Deze software vertoont ook zijn kunsten op het STLA SmartCockpit gedoopte dashboard waarin meerdere displays zijn verwerkt. Zo hebben niet alleen de bestuurder, maar ook de bijrijder en de achterpassagiers schermen voor zich. Het geheel valt via OTA-updates (over-the-air) actueel te houden en is helemaal naar persoonlijke smaak aan te passen. De Airflow kan dankzij STLA AutoDrive geheten hard- en software autonoom (niveau 3) zijn weg vinden. Achterin vinden we twee riant ogende zetels. Natuurlijk vouwt Chrysler allerhande ecologisch verantwoorde materialen in de Airflow Concept, maar het meubilair is traditioneel met leer bedekt. Chrysler leeft.