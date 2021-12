Stekkerauto's goed voor kwart van Europese autoverkopen

Auto's met een lage of zelfs geen directe uitstoot nemen een flinke punt uit de Europese verkooptaart van november. 26 procent van de nieuw verkochte auto's viel afgelopen maand in deze 'Low Emission Car'-categorie.

November was een dramatische maand voor de verkoop van nieuwe auto's. Eerder bleek al uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA dat het de slechtste novembermaand sinds 1993 was. JATO Dynamics heeft nu de verkoopcijfers van november van de EU + EFTA. Voor die landen komt het totaal uit op 855.281 verkocht nieuwe auto's, 18 procent minder dan vorig jaar. Volledig elektrische auto's, deels elektrische auto's en waterstofauto's, die JATO schaart onder Low Emission Cars, hebben tegen de verdrukking in een groeispurt doorgemaakt ten opzichte van de verkopen van vorig jaar. Dat waren er namelijk 217.709, waarmee het verkoopaandeel op maar liefst 26 procent uitkomt. In november 2019 was het nog 4 procent en vorig jaar 16 procent. Volgens JATO zijn de in tal van landen geldende aanschafsubsidies een belangrijke aanjager van het groeiende aandeel.

Het aandeel dieselauto's was met 18 procent duidelijk kleiner. Ook is de krimp van dat aandeel over meerdere jaren gezien evident: in november 2019 waren diesels nog goed voor 32 procent, vorig jaar was dat 27 procent. Benzineauto's zijn nog altijd goed voor het leeuwendeel van de verkopen: 53 procent in november van dit jaar. Vorig jaar was dat 54 procent en in 2019 was het 62 procent.

De populairste volledig elektrische auto van november was de Tesla Model 3. De Renault Zoe en Dacia Spring volgen op plaats twee en drie. Bij de plug-in hybride auto's gaat de Peugeot 3008 er met de koppositie vandoor. De Volvo XC40 en Ford Kuga maken de top drie compleet. Elektrische auto's doen het met name goed in het segment van de middelgrote SUV's, al heeft dat natuurlijk vooral met het aanbod te maken.