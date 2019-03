Startech past zijn kunstje driemaal toe

De Aston Martin Vantage is met zijn 510 pk sterke en van AMG afkomstige V8 niet bepaald een losse flodder. De Engelsman met Duits hart is in staat om in 3,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten, maar ook Aston Martin weet dat er altijd markt is voor meer vermogen. Het bedrijf werkt aan een Vantage S, een auto die zo'n 550 pk gaat opwekken. Die is er nog niet, maar tuner Startech biedt uitkomst. Wel moet je dan een berg spoilerwerk voor lief nemen.

Startech schroeft het vermogen van de Vantage op tot 600 pk en 775 Nm, goed om in 3,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten en om pas bij 320 km/h te stoppen met versnellen. 21-inch lichtmetaal, een bodykit compleet met diffuser en heftig ogende uitlaateindstukken: het hangt er allemaal op, aan of onder. Het extra vermogen is afkomstig van een krachtmodule van Brabus, een module die dankzij het AMG-hart natuurlijk relatief eenvoudig toe te passen is.

Continental GT en Range Rover

Ook Bentleys Continental GT is niet veilig voor de grijpgrage handen van Startech. De auto wordt puur en alleen op optisch vlak aangepast en vooral het interieur ondergaat daarbij een metamorfose. Startech legt de auto 2,5 centimeter dichter tegen het asfalt en monteert 22-inch lichtmetaal.

Over de Land Rover Range Rover van Startech maken we maar niet al te veel woorden vuil. De SUV wordt matzwart gespoten wordt werkelijk volgehangen met spoilerwerk, wat de Range Rover een dubieus voorkomen geeft.