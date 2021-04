Speciale BMW 7-serie jaagt op Mercedes-Maybach S-klasse

BMW heeft een uiterst luxueuze speciale editie van de 7-serie klaargestoomd. Het gaat om een rijkelijk uitgeruste en in een two-tone kleurstelling uitgevoerde variant van de machtige in Nederland niet meer leverbare BMW M760 Li xDrive. Inderdaad, met machtige V12.

BMW gaat in China 25 wel heel opulente exemplaren van de 7-serie bouwen die alle zijn gebaseerd op de BMW M760 Li xDrive, de vierwielaangedreven 7-serie met de eind vorig jaar uit het Nederlandse leveringsgamma geknipte biturbo 6.6 V12. Die twaalfcilinder levert 585 pk en 850 Nm koppel en helpt de topsedan in 3,8 tellen aan een snelheid van 100 km/h.

Het blijft niet bij een krachtigere V12. De speciale edities van de M760 Li xDrive worden in een two-tone kleurstelling uitgevoerd waarbij de bovenkant van de 7-serie Cashmere Zilver is gespoten en de onderste helft in Aventurine Red is uitgevoerd. De two-tone koets doet enigszins denken aan de wijze waarop Mercedes-Maybach de S-klasse kan leveren. Ook leverden merken als Bentley en Rolls-Royce meer dan eens in twee kleuren uitgevoerde toplimo's. Het spuitproces neemt volgens BMW zes tot zeven dagen in beslag. De speciale 7-serie krijgt zelfs een met de hand aangebrachte coachline op z'n flanken.

Het interieur van de speciale 7-series is tot in de kleinste hoekjes en nisjes bedekt met Merino-leer. De 7-serie is daarnaast afgeladen met nagenoeg alles dat BMW te bieden heeft. Van speciale losse zetels met massagefunctie tot extra displays: het zit er allemaal op, in of aan. BMW vraagt minimaal 2.612.000 yuan voor de met glimmertjes afgeladen 7-serie, een bedrag dat zich laat omrekenen naar zo'n €333.000.