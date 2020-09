Special: Audi Quattro jubileumtentoonstelling Autoworld Brussel

Tijdens de internationale autoshow van Genève zorgde een sportieve Audi Coupé in maart 1980 voor opschudding. Het aldaar gepresenteerde Quattro-model was de allereerste high-performance auto met permanente vierwielaandrijving; een aandrijftechniek die voorheen enkel zinvol werd geacht bij vrachtwagens en terreinvoertuigen. "Wat wij hier zien is de wereldpremière van de vierwielaandrijving voor gewone personenwagens", klonk het triomfantelijk uit de mond van Ferdinand Piëch - toenmalig technisch directeur bij Audi - die er stellig van overtuigd was dat de revolutionaire Quattro-techniek het aangezicht van de autowereld voorgoed zou veranderen. Hoewel zijn enthousiasme aanvankelijk op de grootste scepsis werd onthaald door het internationale auto-journaille, bleek Piëch's uitspraak wel degelijk een visionaire profetie. Inmiddels zijn we vier decennia en 10,5 miljoen geproduceerde Quattro's verder en wordt de merknaam Audi in een adem genoemd met de andere twee Duitse premiummerken; een gegeven wat in 1980 nog als verre en tamelijk onrealistische toekomstmuziek werd beschouwd.

Het idee voor deze vierwielaangedreven coupéversie ontstond in de winter van 1976-77 tijdens tests met de Volkswagen Iltis-terreinwagen, die Audi ontwikkelde voor het Duitse leger (en later ook door het Belgische leger werd gebruikt als licentie-uitvoering van Bombardier). De uitstekende rijeigenschappen van dit offroadmodel op ijs en sneeuw brachten de ingenieurs op het idee om het integraalaandrijfsysteem van de VW Iltis te modificeren voor de aandrijflijn van een Audi 80-model. De daaropvolgende tests met het prototype waren dusdanig overtuigend, dat Audi het licht op groen zette voor een productie-uitvoering van de allereerste Audi Quattro - de zogenaamde UR-quattro - op basis van de 200 pk sterke 2,2 liter vijfcilinder turbomotor die in de herfst van 1979 werd gepresenteerd.

Rally

In het rally-wereldkampioenschap van 1981 slaat de komst van de Audi Quattro in als een bom. WK-debutant Hannu Mikkola overklast alles en iedereen tijdens de Algarve-rally in Portugal, maar omdat het Quattro-prototype op dat ogenblik nog niet gehomologeerd is, komt de Fin vooralsnog niet in aanmerking voor het totaalklassement. Tot grote opluchting van zijn concurrenten, want die hadden geen schijn van kans tegen Audi's nieuwe rallykanon, dat tot de opheffing van de groep B-klasse in 1986, heer en meester zou blijven in alle vrijwel alle takken van de mondiale rallycompetitie. Met dank aan Walter Röhrl, Franz Wittmann, Stig Blomqvist, Michèle Mouton en de reeds eerder genoemde Hannu Mikkola, die onophoudelijk voor victorieuze champagnedouches zorgden bij het Audi-fabrieksteam. Het Audi Quattro-fabrieksteam won het constructeurskampioenschap in 1982 en Mikkola veroverde de rijderstitel in 1983. Audi claimde beide titels in 1984, waarbij Blomqvist wereldkampioen werd.

Spraakmakend

Het Quattro-concept bleek niet alleen succesvol op het onverhard. Ook in het Amerikaanse TransAm-kampioenschap van 1988 waren de drie Audi's 200 Quattro van Hans Joachim Stuck, Walter Röhrl en de Amerikaan Hurley Haywood dusdanig oppermachtig dat het jaar daarop vierwielaandrijving prompt werd verboden door de TransAm-organisatie; een maatregel die volgde op een jaar van aanhoudende protesten van de compleet machteloze concurrentie.

De meest spraakmakende Quattro-overwinning blijft nog steeds de magistrale zege van Walter Röhrl tijdens de legendarische Pikes Peak-heuvelklim van 1987. De Regensburger was de eerste winnaar die onder de 11-minuten-grens dook in de Race naar de Wolken, die toen nog grotendeels op gravel werd verreden. Om Röhrls prestatie in perspectief te plaatsen: Sébastien Loeb was in 2013 iets meer dan 2 minuten sneller in zijn 3,2 liter Peugeot 208, maar dat record werd gevestigd op het inmiddels compleet geasfalteerde klimparcours. Röhrl sloot er drie succesvolle Audi-jaren mee af in Colorado Springs. In 1985 gaf Michèle Mouton als eerste vrouw alle Amerikaanse specialisten het nakijken. In 1986 was het de Amerikaanse legende Bobby Unser die in een Quattro Pikes Peak won.

In 1990 en 1991 was Audi opnieuw heer en meester in het DTM-kampioenschap. De A4 quattro Supertouring nam in 1996 deel aan zeven nationale kampioenschappen en won ze allemaal. Twee jaar later verbood de FIA vierwielaandrijving bijna volledig voor toerwagenraces. In 2012 debuteerde alweer een vierwielaangedreven Audi - de Audi R18 e-tron quattro met hybride aandrijving - in het WEC-kampioenschap. Na drie overklassende Le Mans-zeges en twee rijders- en constructeurstitels viel ook daar niets meer te bewijzen.

Dank zij alle sportieve successen is het vierwielaangedreven gamma uit Ingolstadt uitgegroeid tot de hoeksteen van Audi's mondiale marktaandeel. Quattro is hét zelfstandige sleutelwoord geworden voor alle sportieve modellen met een S- of RS-badge. Vandaag de dag kunnen alle Audi modellen, van de S1 tot de R8 en A3 tot Q8 worden uitgerust met het Quattro vierwielaandrijvingssysteem. Een op de vier geproduceerde Audi-modellen is tegenwoordig een quattro-uitvoering. Zelfs het eerste volledig elektrische e-tron-model draagt met trots de Q-badge op de achterklep. Met de terugblik op veertig jaar quattro-techniek wordt heel even de pauzeknop van de geschiedenis ingedrukt, maar de ontwikkeling ervan gaat onverminderd verder.

Kijk vooral bij de afbeeldingen voor een uitgebreide fotoserie van de Audi Quattro jubileumtentoonstelling Autoworld Brussel!