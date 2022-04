Smart presenteert volgende week nieuwe elektrische cross-over

Er breekt op verschillende fronten een nieuw tijdperk aan voor Smart. Het merk is niet langer voor het grootste deel in handen van Daimler, maar is nu voor de helft van het Chinese Geely. Daimler, nu simpelweg Mercedes-Benz genaamd, is nog wel in bezit van de andere helft van de aandelen, maar Smart verwordt tot een vooral vanuit China aangestuurd merk. Daarbij zet Smart in op een wat ander soort auto dan we van het merk gewend zijn. De kleine stadsauto's ruimen het veld voor een (nog altijd redelijk compacte) cross-over. Die voorlopig als #1 aangeduide nieuwkomer nadert met rasse schreden.

Dat wil zeggen: Smart geeft nu aan dat op 7 april het doek ervan af gaat. Nog een krap weekje wachten en dan begint het nieuwe hoofdstuk voor Smart dus echt. Qua uiterlijk heeft de #1 waarschijnlijk weinig verrassingen meer voor ons in petto. De auto is al meermaals gecamoufleerd voorbijgekomen en ook op deze twee nieuwe foto's die Smart zelf deelt is goed te zien dat-ie sprekend op de Concept #1 gaat lijken. Patentschetsen die AutoWeek opdook lieten daar ook al geen twijfel meer over bestaan. Het hoogpotige 'kleintje' volgt dus een voor Smart compleet nieuwe ontwerptaal, waar vooral aan de achterkant wel duidelijk de hand van Mercedes-Benz in te herkennen is. We zeggen overigens wel 'kleintje', maar als de #1 de afmetingen van de conceptversie volgt, dan hebben we te maken met een 4,29 meter lange cross-over. Dat is toch maar mooi 80 centimeter langer dan de Forfour, die tot op heden de eer had om Smarts grootste te zijn.

Zoals gezegd heeft de #1 een elektrische aandrijflijn. Daarvoor mogen we Geely aankijken, want de #1 staat op het SEA-platform. Een nieuwe schaalbare basis voor EV's. Welke elektrische prestaties we ongeveer kunnen verwachten, weet Smart vooralsnog goed geheim te houden. Volgende week weten we meer.