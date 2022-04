Smart #1: grootste en sterkste Smart ooit

Wat in de jaren negentig begon met de 720 kg wegende, tweezits Smart City Coupé, leidde tot een 1.100 kg zwaardere, elektrische SUV. Een auto die een nieuw tijdperk inluidt voor Smart, dat nu deels in handen is van het Chinese concern Geely. Hij luistert naar de naam #1 en combineert design uit Stuttgart met techniek die we kennen van Polestar.

Highlights

66 kWh accu, 440 kilometer actieradius

Achterwielaandrijving en 272 pk

AC laden met 22 kW, DC laden met 150 kW

Trekgewicht van 1.600 kg

Na de zomer in de showroom, levering begin 2023

Eerste van een nieuwe generatie modellen van Smart

Op de IAA in 2021 toonde Smart de Concept #1 en dat bleek een realistische voorbode van het seriemodel dat we nu in Berlijn kunnen aanschouwen. Laten we om te beginnen zijn afmetingen eens in perspectief plaatsen. Met een lengte van 4,27 meter is hij een centimeter langer dan de VW ID3. De hoogte is 1,64 meter, dat is meer dan die van niet kinderachtige VW ID4. Kortom, het is geen kleintje, ook als zullen we Smart daar nog tijden mee associëren. Met een gewicht van 1.820 kg schaart de #1 zich onder de corpulente EV’s op de markt.

Nieuw design

Bij de eerste aanblik schieten allerlei auto’s door je hoofd. Een vleugje Mini, een flinke dosis Mercedes-Benz en het petje lijkt te zijn gekopieerd van de Opel Adam. Een mogelijke concurrent is de eveneens nogal excentrieke Kia Soul, terwijl we ons ook goed kunnen voorstellen dat bezitters van een Mini Countryman enthousiast worden van de Smart #1 en voor deze auto kiezen in plaats van te wachten op de volledig elektrische Countryman. Enige gelijkenis met de huidige Smart ForTwo is er niet en feitelijk valt die kleine ook niet onder de alliantie van Smart met Geely. De #1 legt de basis voor de nieuwe designtaal van het merk en doet vermoeden dat er nog meer modellen komen. Waar veelal de hashtag wordt gebruikt als ‘sluit af met een hekje’, betekent het in dit geval juist het tegenovergestelde en gaat het hekje open voor een nieuwe generatie.

Actieradius

De ware EV-adepten zijn uiteraard vooral benieuwd naar de kwaliteiten op dat vlak. Hoe groot is de batterij en hoe ver komt hij? Met een accucapaciteit van 66 kWh kan de Smart #1 heel goed meekomen met de concurrentie en beschik je over een goed bruikbare actieradius. Bepaald geen stadsauto. Bij de reguliere laadpaal hoef je niet extreem lang stil te staan, dankzij een laadsnelheid van 22 kW. Aan de snellader stelt hij met zijn 150 kW eveneens niet teleur. Het verbruik en daarmee ook de actieradius zijn nog niet officieel gehomologeerd, op dit moment communiceert men maximaal 440 km. Gezien de accucapaciteit, de afmetingen van de koets en het voertuiggewicht schatten wij het in op iets tussen de 350 en 400 km en onder gunstige -lees: warme – omstandigheden misschien wel 450 km.

272 pk

Opmerkelijk is het enorme motorvermogen van 272 pk, gecombineerd met een koppel van 343 Nm. Dat is zelfs meer dan dat van een Polestar 2 met enkele motor, die dan wel voorwielaandrijving heeft en dan is het lastig om een enorme vracht aan koppel om te zetten in tractie. Acceleratietijden hebben we nog niet, maar een sprintje van 0-100 km/h binnen 7,5 tellen zou er op basis van deze specificaties wel in moeten zitten. En afgaande op het platform, is er plaats voor een tweede motor en dan heb je ineens een SUV met 4WD.

Mercedes-trekjes

In een oude fabriekshal in hartje Berlijn staan we voor het eerste oog in oog met de productieversie van de #1 en dat is een aangename verrassing. Vrijwel alles van het studiemodel is behouden gebleven en we kijken naar een verfrissend ontwerp. Waar we vooral benieuwd naar zijn, is het interieur, de zitpositie achter het stuur en de ruimte op de achterbank. Achter het stuur zit je goed, de stoelen bieden genoeg steun, het stuur is over grote afstand verstelbaar en je kijkt uit op een mooi dashboard. Dit had net zo goed een nieuw model van Mercedes-Benz kunnen zijn wat vormgeving, afwerking en materiaalkwaliteit betreft. Het infotainmentsysteem krijgt zijn updates ‘over the air’. De klimaatregeling is gekoppeld aan een warmtepomp

Variabele kofferruimte

Op de achterbank – dit is de eerste Smart 'for five' – is voldoende hoofd- en beenruimte en ook de hoek die je benen moeten maken is niet extreem. De bank is in twee delen te verschuiven en de rugleuning is in verschillende standen instelbaar. Op die manier kun je de kofferruimte vergroten van de standaard 273 liter tot 411 liter. De standaard laadruimte is enigszins aan de krappe kant voor een auto van dit formaat, maar het is een pluspunt dat de achterbank te verschuiven is. Voorin zien we een laadkabelfrunkje met een inhoud van 15 liter. Ook niet onbelangrijk is het trekgewicht: maar liefst 1.600 kg mag er aan de haak! En er mag een fietsdrager voor twee e-bikes op. Volgens Roland Staehler, de CEO van Smart Nederland, zal de prijs zeer concurrerend zijn en kunnen belangstellenden na de zomer kennismaken en bestellen. De levering start begin 2023.