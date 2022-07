Skoda Vision 7S: elektrische zevenzitter

In maart gaf Skoda een eerste wazige foto vrij van een studiemodel waarmee het zijn nieuwe Modern Solid geheten designtaal aan de wereld zou voorstellen. Skoda geeft nu de naam vrij van die showauto en toont daarbij enkele details die duidelijker maken wat je precies van de Tsjechen kunt verwachten.

Skoda's op stapel staande studiemodel heet Vision 7S. Het cijfer in die naam is natuurlijk niet willekeurig gekozen. De Vision 7S is namelijk een zevenzitter. Skoda belooft een veelzijdig, praktisch interieur voor zijn elektrisch aangedreven studiemodel. We krijgen een designschets van het binnenste van de Vision 7S voorgeschoteld waarop een getekende familie druk is om het bestaan op gezellige wijze in de Skoda door te brengen. De Vision 7S krijgt twee stoelen voorin, twee op de middelste rij en drie kleine zitplekken op de derde zitrij. Opvallend is de tot voorbij de tweede zitrij lopende middentunnel, waarop we een Maxi-Cosi inclusief baby zien. Het lijkt erop dat die lange middentunnel een van de zaken is die het binnenste van de auto praktisch moeten maken.

Het dashboard oogt voor zover we kunnen zien redelijk minimalistisch, al houdt Skoda ogenschijnlijk vast aan fysieke bedieningselementen voor de klimaatregeling. Het feit dat de bestuurder zich totaal niet bezighoudt met besturen wijst niet direct op de aanwezigheid van een uitgebreid autonoom rijsysteem. De concept-car hangt op deze tekening namelijk nog aan de stekker. Dan staat de auto volgens Skoda in 'Relax-modus', een stand waarin het stuur én het daarbij mee bewegende instrumentarium zo ver als mogelijk van de bestuurdersstoel af komt te staan. Wordt de Vision 7S een SUV of een MPV? We zetten in op een mengelmoesje van beide.

Het is nog niet bekend wanneer Skoda de Vision 7S presenteert.