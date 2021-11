Skoda schetst nieuwe sedan

Het segment van auto's als de Skoda Fabia heeft de afgelopen decennia aan diversiteit heftig ingeboet. Waar fabrikanten in die klasse jaren geleden naast hatchbacks ook stationwagons en zelfs sedans op de menukaart hadden, bestaat het aanbod tegenwoordig louter uit vijfdeurs hatchbacks. Ook Skoda heeft al jaren geen Fabia Sedan meer en ook van de splinternieuwe Fabia komt geen Combi meer. Toch komt Skoda met een nieuwe, relatief compacte sedan, een auto waarvan de Tsjechen nu het uiterlijk vrijgeven.

Helaas: de Skoda Slavia op deze designschetsen zorgt niet voor verrijking van het Nederlandse aanbod. De Slavia is vernoemd naar de fietsen die Skoda-oprichters Václav Laurin en Václav Klement verkochten voordat ze zich met auto's bezig gingen houden. Het is een vierdeurs die Skoda puur en alleen in India op de markt brengt. De auto komt op het MQB-A0-IN-platform te staan, een goedkopere versie van het platform dat onder auto's als de Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Audi A1 zit.

De Slavia dient in India waarschijnlijk als opvolger van de Rapid die Skoda daar verkoopt. Die Indiase Rapid is feitelijk een een Skoda-variant van de Indiase Volkswagen Vento, en die is in feite weer een Polo Sedan van de vorige generatie. De Rapid is inmiddels behoorlijk op leeftijd en dus is deze Slavia meer dan welkom. Het lijkt er overigens zeer op dat de Slavia Skoda's versie wordt van de net geen 4,5 meter lange Volkswagen Virtus, een in 2017 gepresenteerde sedan die in Zuid-Amerika wordt geleverd en die je eigenlijk moet zien als een Polo Sedan. Reken in ieder geval op een ruime kofferbak, de Virtus slokt namelijk 521 liter op en dat is meer dan behoorlijk voor een sedan van dit formaat.