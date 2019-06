Skoda onthult de Vision GT

Voor degenen die vol enthousiasme dit bericht aantikken, moeten we gelijk teleurstellen. Skoda houdt deze auto enkel aan de andere kant van de wereld. De Vision GT concept-car is namelijk puur voor de Chinese markt ontwikkeld. Skoda is nog mager met de informatie over zijn nieuwste SUV’je. Het front krijgt Skoda’s typerende kenmerken, zoals de wat uitstekende grille en spitse koplampen. ‘Nieuw’ zijn de zilverkleurige afwerkhoeken in de voorbumper. De bijzondere spiegels verwachten we niet terug te zien op het uiteindelijk productiemodel. Ook de verzonken handgrepen lijken te hoog gegrepen voor een productiemodel, maar: wie weet.

De uiteindelijke productieversie van deze rode rakker wordt het meest compacte SUV’je voor de Aziatische markt. Skoda’s portfolio is daar nu gevuld met zowel cross-overs die wij kennen, als modellen die specifiek voor de lokale markt getekend zijn. Zo komen we de Karoq en riantere Kodiaq tegen; anders zijn het ontwerp van de Kodiaq GT en Kamiq - hoewel we die laatste naam wel sinds kort kennen. Verder staat de showroom vol modellen zoals de Fabia, Superb en Octavia.