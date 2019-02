Skoda neemt Vision iV mee naar Genève

Het merk spreekt op social media over de Skoda Vision iV; “een volgende stap in de elektrische toekomst.” Hoewel het overduidelijk om een schets gaat, herkennen we veel van de Vision E Concept die we vorig jaar zagen. Het belooft wederom een SUV te worden waarbij de daklijn als een coupé afloopt. Een doorgetrokken ledstreep siert de neus van de elektrische concept-car. Opmerkelijk is het Skoda-logo op de motorkap, dat ook lijkt op te lichten. Of dit de productieversie ook gaat halen, is natuurlijk nog maar de vraag. Buitenspiegels worden ingeruild voor camera's. Skoda meldt dat het de eerste auto is die op basis van de Modular Electric Drive Kit (MEB) wordt gebouwd.

De autosalon van Genève belooft een belangrijke beurs voor Skoda te worden, want naast deze Vision IV beleeft ook de Kamiq zijn debuut. Een belangrijke auto, want daarmee betreedt Skoda eindelijk het segment van de compacte cross-over. Verder staan er nog een elektrische Citigo, gefacelifte Superb en een splinternieuwe Octavia op de jaarplanning. Tegen het einde van 2022 moeten meer dan tien geëlektrificeerde Skoda-modellen aan het publiek zijn gepresenteerd.