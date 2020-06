Skoda Kodiaq RS gefacelift op pad

De Skoda Kodiaq gaat binnenkort zijn tweede levensfase in. Daarbij hoeven we de RS-versie niet uit te zwaaien, zo blijkt wel uit deze spionagefoto's.

Op een paar dagen na is het een jaar geleden dat de gefacelifte Skoda Kodiaq voor het eerst in beeld verscheen. Nu kan de introductie van de opgefriste Kodiaq niet lang meer op zich laten wachten, maar de RS-versie geeft nu pas zijn eerste levensteken. Opnieuw werkt Skoda aan een sportievere variant van haar SUV. Een auto die in haar huidige vorm in staat is om zeven personen vanuit stilstand in 7 seconden naar 100 km/h te schieten. Uiteraard ook met de nodige uiterlijke verwijzingen naar het sportievere karakter, zoals RS-logo's rondom en sportiever bumperwerk.

De nog gecamoufleerde test-Kodiaq verraadt zijn sportieve aspiraties opnieuw door de wat dikkere bumpers en de grote uitlaateinden aan weerskanten van de achterzijde. Ook onttrekken de 20-inch lichtmetalen wielen de betrekkelijk grote remschijven niet geheel aan het zicht. Hoewel het interieur nog niet is te zien, mogen we hier opnieuw alcantara bekleding, rode stiksels en diverse RS-logo's verwachten. Wat er gebeurt met de aandrijflijn, valt nog te bezien. Momenteel put de Kodiaq RS zijn kracht uit een 240 pk en 500 Nm sterke biturbo 2.0 TDI. Mogelijk krijgt die er nog wat extra vermogen bij. Komende zomer trekt Skoda waarschijnlijk het doek van de vernieuwde Kodiaq, dus waarschijnlijk weten we ook voor het einde van het jaar meer over de RS.