Skoda Felicia Fun terug van weggeweest

Laat alles uit je handen vallen voor het grootste nieuws van deze week: de Skoda Felicia Fun is nieuw leven in geblazen! Ken je het guitige pick-upje op basis van de Felicia nog? Grote kans dat die een beetje in je geheugen weg is gezakt. Tijd dus om 'm in een nieuw jasje te steken voor 2025. Althans, dat was wel de gedachte achter dit project, zo lijkt het. De Franse ontwerper Julien Petitseigneur is aan de slag gegaan om een zo realistisch mogelijke reïncarnatie voor te stellen. Dat is wat ons betreft aardig gelukt.

De nieuwe Skoda Felicia Fun is duidelijk volgens Skoda's meest verse ontwerpfilosofie getekend en lijkt zo tussen de nieuwe en nog te onthullen modellen te passen. We zien er behoorlijk stevige vleugjes in van de Skoda Vision 7S Concept, waar de nog te onthullen elektrische Octavia-tegenhanger waarschijnlijk ook sterk op lijkt. Het interieur, dat we alleen in schetsvorm te zien krijgen, is ook helemaal anno nu en straks. Een retro-ontwerp is het al met al dus niet, al moeten de kleuren toch voor een jaren 90-tintje zorgen. Reken er niet op dat dit een productievervolg krijgt.