Skoda beprijst vernieuwde Superb

De grootste noviteit van de bijgewerkte Skoda Superb heeft betrekking op de aandrijflijnen. De grote broer van de Octavia maakt namelijk kennis met een plug-in hybride aandrijflijn, een systeem dat we kennen van de onlangs bijgewerkte Passat GTE. Skoda plakt de toevoeging 'iV' achter die stekkerversie, een toevoeging die op alle geëlektrificeerde versies van het merk toegepast gaat worden.

De vanafprijs van de vernieuwde Superb is vastgesteld op € 38.390. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de hatchbackversie overhandigd. Onder de kap ligt de enige benzinemotor die vooralsnog is geprijsd, de 150 pk sterke 1.5 TSI die in dit geval gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Deze instapversie is uitgevoerd als Business Edition. Liever dezelfde versie maar dan met een DSG7-transmissie: reken dan op € 40.890. Wie een benzine gestookte hatchback met die automaat wenst, kan ook opteren voor de Sportline Business (€ 44.590) en L&K Executive (€ 47.790).

Ook op dieselvlak is er vooralsnog één motor leverbaar: de 150 pk sterke 2.0 TDI. Deze is gekoppeld aan de DSG7-bak en is vooralsnog altijd uitgevoerd als Business Edition. De hatchbackversie kost in die configuratie € 43.690. Voor de Combi vraagt Skoda een meerprijs van € 1.000.

De prijslijst van de vernieuwde Superb wordt in een later stadium uitgebreid, onder andere met de al genoemde iV-stekkersmaak.