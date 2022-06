Skoda 120 LS (1978) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Skoda 120 was eerder te gast in deze rubriek. Toen ging het om een 120 L die al rijdend gespot was. Nu, vijf jaar later, is het de beurt aan een wat luxere versie van de 120: de 120 LS!

Een Skoda 120 mag tegenwoordig met recht een zeldzaamheid genoemd worden. Helemaal als hij ook nog eens origineel Nederlands geleverd is, zoals dit rode exemplaar. Met bouwjaar 1978 is het een behoorlijk vroege vogel, want in 1976 rolde de 'Type 742', zoals de 120 intern heet, voor het eerst van de band. Ten opzichte van de 120 L onderscheidt de LS zich onder meer met dubbele ronde koplampen en een verchroomde omlijsting van de grille. De L heeft twee enkele koplampunits. Ook onder de kap kreeg de LS er wat bij. De 1,2-liter viercilinder heeft in de LS namelijk 56 in plaats van 49 pk. Dat motortje ligt overigens helemaal achterin en niet onder de vrij lange neus van de 120.

Op papier heeft deze 120 LS vier eigenaren gehad, maar dat kunnen er in de eerste jaren van zijn bestaan ook meer zijn geweest. De huidige eigenaar heeft hem sinds februari vorig jaar in bezit. De oude Skoda ziet er zeker voor zijn leeftijd nog netjes uit, al lijkt de rode lak met name aan de zijkant wel wat doffer te zijn geworden. Na 44 jaar is dat echter helemaal niet zo gek, mocht dit de originele lak zijn.

Wie goed kijkt, ziet dat er op de foto's nog een andere Skoda uit het verleden staat: een witte Felicia. In de Skoda-stamboom zou de Felicia en kleinkind van de 120 zijn, want de 120 werd aan het einde van de jaren '80 afgelost door de Favorit en de Felicia was weer de opvolger van de Favorit. Waar de 120 en de Favorit zonder bemoeienis van Volkswagen tot stand kwamen, is de Felicia, ondanks het feit dat hij nog op een eigen platform van Skoda stond, een van de eerste Skoda's waarbij Volkswagen wel heeft geholpen. Goed, de Felicia staat hier natuurlijk niet in het zonnetje, maar het is wel bijzonder om twee modellen uit de geschiedenis van Skoda bij elkaar te zien staan!

Met dank aan AutoWeek-forumgebruiker rzasa (Flickr) voor het uploaden van de 120 LS. Zelf een unieke auto gespot? Upload hem dan met minimaal twee foto's in het 'wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum en wie weet zie je hem dan wel terug in deze rubriek!