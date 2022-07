Shell bouwt grootste Europese waterstoffabriek in Rotterdam

Shell gaat beginnen met de bouw van wat, althans voorlopig, de grootste groene waterstoffabriek van Europa wordt. De fabriek komt op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam te staan en is naar verwachting in 2025 operationeel. Met de waterstoffabriek wil Shell ook de productie van onder meer benzine en diesel gaan verduurzamen.

De nieuwe fabriek van Shell, Holland Hydrogen I genaamd, moet als hij operationeel is 60.000 kilo aan duurzame waterstof per dag produceren. De stroom voor deze 'elektrolyser', die het water splitst in waterstof en zuurstof, komt van een windpark op zee. Met de groene waterstof wil Shell niet alleen zijn eigen waterstoftankstations bevoorraden, maar ook de raffinaderij in Pernis voorzien van waterstof. Daarmee wil Shell de productie van benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij maken. Met de nieuwe waterstoffabriek in Rotterdam realiseert Shell zijn plannen uit 2020 om het grootste waterstofproject van Europa op te zetten, maar dan wel op een andere plek. Van een grote waterstoffabriek in de haven van Delfzijl is het namelijk nog niet gekomen. Die zou volgens het eerder gepresenteerde plan ook pas vanaf 2030 operationeel zijn.

Waterstof lijkt de laatste tijd weer wat meer in de belangstelling te staan van autofabrikanten. Toyota en Hyundai zijn er het meest prominent mee bezig, maar ook onder meer Ford, BMW en Stellantis zien er een toepassing voor. Ook de Nederlandse overheid ziet wel wat in een wagenpark dat deels op waterstof rijdt, want Defensie wil dit jaar meer dan 30 waterstofauto's in gebruik gaan nemen. Om zelf te beoordelen hoe waterstof het op lange reizen doet tegenover de batterij-elektrische auto, zetten we onlangs een Toyota Mirai tegenover een Audi Q4 e-tron en togen we naar Ingolstadt. De eindstand pakte daarbij voordelig uit voor de Mirai.