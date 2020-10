Sebastian Vettel koopt zich in bij Aston Martin

Aston Martin en de Formule 1 zijn nu al onlosmakelijk verbonden met elkaar, ook al moet het team van Racing Point nog worden omgedoopt. Lawrence Stroll, vader van coureur Lance Stroll, nam begin dit jaar een enorm belang in het merk. Daarbij zorgde hij nog eens voor een extra kapitaalinjectie. De kersverse bestuursvoorzitter koerste af op tenminste één groot wapenfeit: het omdopen van Racing Point naar Aston Martin F1. Onlangs werd bekend dat coureur Sergio Perez er volgend jaar niet voor zal rijden, maar viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Die voegt zich nu ook bij Stroll als aandeelhouder bij het merk. Dat meldt Motorsport.com.

Het is niet helder hoe groot het belang is dat Vettel in Aston Martin neemt. Ook is het nog de vraag of het op eigen kapitaal gaat, of dat het onderdeel is van z'n contract bij Aston Martin F1. Vettel wilde vrijdag wel bevestigen dat hij aandelen heeft, maar liet er verder weinig gedetailleerds over los. "Iedereen kan erin investeren," aldus de Duitser volgens Motorsport. "Hoeveel dat bij mij is, is een tweede. Daar praat ik niet over." Hij benadrukte echter dat hij simpelweg 'gelooft in het merk'. Overigens is ook Mercedes-AMG F1-teambaas Toto Wolff aandeelhouder van Aston Martin. Dat houdt natuurlijk ook verband met het feit dat het merk én het F1-team motoren van Mercedes-AMG gebruikt. Wolff is tevens grootaandeelhouder van Mercedes-AMG.