Seat wil accufabriek in Spanje openen

De Volkswagen Group en Seat zijn overigens niet van plan om dit project in enkel op te pakken samen met de Spaanse overheid. Onder meer energiebedrijf Iberdrola wordt bij het initiatief voor de accufabriek betrokken. Uiteindelijk is het de bedoeling om de 'industriële infrastructuur' geschikt te maken voor elektromobiliteit, waarmee Spanje in economisch opzicht uit het slop getrokken moet worden. Het plan is om in de Seat-fabriek in Martorell 'kleine EV's' te gaan bouwen en om de accuproductie voor die auto eveneens op lokaal niveau te regelen. Of het hier gaat om de reeds aangekondigde Cupra Born of een nieuwe EV van Seat, wordt niet helemaal duidelijk.

Seat zelf investeert tot 2025 € 5 miljard in elektromobiliteit. Het is niet bekend hoeveel geld de Europese Unie nog in de batterijfabriek pompt, maar volgens Reuters gaat het om een 'aanzienlijk deel' van de € 140 miljard die Spanje van de EU krijgt om de gevolgen van de pandemie te boven te komen. Momenteel stimuleert de EU de bouw van accufabrieken in Europa om op die manier de concurrentiepositie ten opzichte van voornamelijk Azië te verstevigen. Eerder werd al bekend dat Nissan afstand doet van haar fabriek in Barcelona, waarna het Zuid-Koreaanse LG interesse zou hebben getoond in de locatie om er accu's te gaan produceren. Het is echter goed mogelijk dat Seat de fabriek nu overneemt om er zelf accu's te gaan produceren.