Seat warmt op voor nieuwe concept-car

Tijdens de autosalon van Genève die in maart dit jaar plaatsvond, liet Cupra de Formentor Concept zien. Dat studiemodel krijgt in september tijdens de IAA van Frankfurt een vervolg in een nieuwe showauto, een aandachtstrekker waar de Spanjaarden nu meer van laten zien.

Volgens Cupra belichaamt de vooralsnog naamloze concept-car de visie die het merk heeft op sportiviteit. Wat dat precies behelst, weten we pas over een aantal maanden. Wel weten we dat de showauto volledig elektrisch is en in de vorm wordt gegoten van een SUV-coupé. Als kind van z'n tijd heeft ook deze showauto achterlichten die nagenoeg over de gehele breedte van de auto lopen. Wel zijn ze opvallend dun en op de uiterste hoeken van de auto anders van vorm dan we van Seat en Cupra gewend zijn.