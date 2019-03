Seat Leon schuift sneeuw

Terwijl we in het zuiden van Europa de Seat Leon van de huidige generatie als Cupra R ST aan de tand voelen, rijdt in de andere uithoek van ons continent de opvolger, maar dan in minder potente uitvoering, zijn testrondjes tussen de besneeuwde berken en ijzige sneeuwbanken.

Het wordt een druk jaartje in het C-segment voor de merken van de VW Groep. In het laatste kwartaal wordt de achtste generatie Volkswagen Golf onthuld, Audi heeft een nieuwe A3 Sportback in de planning, Skoda werkt aan de volgende Octavia en in Martorell moet de Seat Leon zoals wij hem kennen plaatsmaken voor zijn opvolger. Dat die er bijna klaar voor is, blijkt wel uit de vele spionagebeelden die we ervan voorbij zien komen.

Eén ding hebben deze auto's gemeen: het vernieuwde MQB-platform. En wat zien we daar op foto 1 op de achtergrond rijden? Juist. De Seat Leon lijkt in de lengte een aardig stukje te groeien en bovendien wat lager te zijn, hetgeen hem in combinatie met forse C-stijlen een duidelijk gestrekter voorkomen geeft. Verder zien we scherp getekende lichtunits, zowel voor als achter. In grote lijnen blijft de Leon herkenbaar; geen revolutie dus.

We verwachten de onthulling van de volgende generatie Seat Leon nog in de loop van dit jaar.