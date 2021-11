Saleen S7 (2004) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Normaal is de rubriek 'In het Wild' eigenlijk niet bedoeld voor supercars, maar voor deze Saleen S7 maken we graag een uitzondering. Dat die hier in Nederland is, is namelijk heel bijzonder.

Waar we tegenwoordig zo ongeveer om onze oren geslagen worden met hypercars die richting of zelfs voorbij de 400 km/h topsnelheid halen, was dat begin deze eeuw wel anders. Bugatti wist met de Veyron tot de verbeelding te spreken toen deze harder dan 400 km/h bleek te gaan, alleen was er enkele jaren eerder al een auto die daar niet ver bij achter bleef: de met de hand gebouwde Saleen S7. Dat werd uiteindelijk zelfs de allersnelste straatlegale Amerikaanse auto ooit.

De Saleen S7 werd in 2000 gepresenteerd en viel direct op door z'n lange (ruim 4,77 m) maar slechts iets meer dan een meter hoge koets. Dat de S7 bloedsnel moest zijn, zag je er direct aan af. Hij oogde als een waar Le Mans-prototype. De S7 was echter geschikt voor de openbare weg en kon daar inderdaad voor zijn tijd absurde prestaties neerzette. Een uit aluminium opgetrokken atmosferische 7,0-liter V8, waarbij Saleen het ontwerp van de Windsor-V8 van Ford als basis nam, perste er dik 550 pk uit. Dat vermogen ging naar de achterwielen en zorgde er dankzij het lage wagengewicht (1.300 kilo) voor dat de S7 in slechts 3,9 seconden van 0 naar 100 km/h stoof. Bij 320 km/h was de koek pas op.

Alsof dat nog niet genoeg was, kondigde Saleen in 2005 aan dat het diezelfde V8 van twee turbo's had voorzien en het daarmee nóg harder ging. Nu was het blok namelijk goed voor 760 pk vermogen en slonk de 0-100-sprinttijd naar 2,8 seconden. Ook had de S7 Twin Turbo een aanzienlijk hogere topsnelheid: net geen 390 km/h. Nog datzelfde jaar ging er een laatste schep bovenop met de uiteraard broodnodige 'Performance Upgrade'. Die bracht het vermogen omhoog naar een krankzinnige 1.015 pk en daarmee doorbrak de S7 ook de 400 km/h-grens. Niet lang daarna viel het doek voor de bijzondere Amerikaan.

In 2017 blies Saleen de S7 tot op zekere hoogte nieuw leven in door bestaande auto's om te toveren tot S7 LM. Daarmee werden opnieuw de grenzen verlegd. Net alleen werden de auto's optisch vernieuwd, ook werd het chassis, onderstel en natuurlijk de machtige V8 onder handen genomen. Dat laatste resulteerde in opnieuw een enorme groeispurt voor het vermogen. De S7 LM heeft in z'n krachtigste hoedanigheid volgens Saleen ruim 1.500 pk in de schaal weten te leggen en er zou bij tests een topsnelheid van 480 km/h zijn bereikt. Voor zover bekend zijn de S7's die de LM-behandeling kregen op één hand te tellen.

Goed, terug naar de auto die we dankzij AutoWeek-forumlid 406c voor ons hebben. Het gaat hier om een S7 uit 2004 en dus is het de meest 'milde' versie met de atmosferische V8 aan boord. Dat doet er natuurlijk helemaal niets aan af dat het een geweldige spot is. Dit is namelijk - voor zover wij kunnen ontdekken - de enige Saleen S7 in Nederland. Dan ook nog te bedenken dat-ie er pas sinds mei van dit jaar is! Hoewel 406c de auto zo te zien bij een track day of iets dergelijks spotte, werden we eerder ook al getipt dat de auto soms op de openbare weg te vinden is. Van harte welkom!