Saab staat weer te koop

De merkrechten van Saab staan weer in de etalage. Althans, een soort van. Wie de merkrechten van Saab graag wil hebben en er bereid is stevig voor te betalen, krijgt er namelijk ook de huidige eigenaar van de merknaam bij: National Electric Vehicles Sweden.

Het is alweer ruim negen jaar geleden dat National Electric Vehicle Sweden de merkrechten van het destijds zieltogende Saab in handen kreeg. NEVS is gevestigd in Zweden maar het is een afdeling van de Chinese Evergrande Group die er een meerderheidsbelang in heeft, en die onderneming verkeert nu in financieel bijzonder zwaar weer. In China verkocht NEVS onder meer een elektrische versie van de laatste generatie 9-3, aanvankelijk nog onder merknaam Saab en sinds 2017 met simpelweg NEVS-labels. National Electric Vehicle Sweden is nu op zoek naar nieuwe eigenaren, zo meldt Automotive News.

NEVS-topman Stefan Tilk zegt tegen Automotive News dat NEVS de financiële middelen heeft om het nog even uit te zingen, maar hoelang NEVS het hoofd boven water kan houden, is maar de vraag. Moederbedrijf Evergrande Group zit financieel gezien behoorlijk in de penarie. Volgens Tilk is NEVS voor het Chinese Evergrande een stok tussen de deur om de Europese markt te betreden. Een stok die die deur mogelijk niet lang meer op een kier kan houden.