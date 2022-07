's Nachts ook 100 km/h? 'Diverse voordelen'

Als het aan D66 en ChristenUnie ligt, rijden we straks in heel Nederland óók tussen 19:00 u. en 6:00 u. maximaal 100 kilometer per uur. Nu mag je 's avonds en 's nachts op sommige trajecten nog 120 km/h of zelf 130 km/h rijden. Twee jaar geleden werd er gekozen 100 km/h als maximumsnelheid om 'stikstofruimte' vrij te maken voor de bouw, nu worden er ook andere argumenten aangehaald. Tweede Kamerlid Raoul Boucke (D66) heeft het niet alleen over de huidige energiecrisis, maar ook over verkeersveiligheid en het tegengaan van files.

Hoogleraar Bert van Wee denkt ook dat het kan helpen om de energiecrisis te beteugelen: "Auto's rijden bij 100 km/h zo'n 25 procent zuiniger dan met 130 kilometer per uur," zegt hij in gesprek met NU.nl. "Hoe lager het brandstofverbruik, hoe lager de uitstoot van broeikasgassen. Nu de kolencentrales weer op volle toeren draaien om de energiecentrales op aardgas te ontzien, moet dit ergens gecompenseerd worden. Het wijzigingen van de verkeerswet is eenvoudig en snel door te voeren." Bovendien is het volgens hem inderdaad ook veiliger: "De onderlinge snelheidsverschillen tussen personenauto's en vrachtwagens wordt kleiner, zodat de kans op ongelukken afneemt. Mocht er toch onverhoopt een ongeluk plaatsvinden, dan komt de klap bij 100 km/h veel minder hard aan dan bij 130 en is het letselrisico kleiner. Bij deze snelheidsbeperking zijn auto's bovendien een stuk stiller, waardoor in dichtbevolkte gebieden minder geluidshinder wordt ervaren."

Stikstof amper een argument

Er is echter wel een grote kanttekening te plaatsen bij het 'stikstofargument' dat twee jaar geleden nog werd gegeven voor de verlaging. Een snelheidsverlaging van 130 km/h naar 100 km/h maakt voor de stikstofuitstoot in Nederland amper verschil. Dat stelde Van Wee destijds al. Nu stikstof weer het gesprek van de dag is, onder meer vanwege de plannen voor de agrarische sector, is het goed om te weten welke rol het verkeer hierin speelt. Een lagere snelheid 's avonds en 's nachts gaat Nederland op dat gebied weinig brengen. Van Wee: "Als personenauto's, bestelwagens en motoren 100 km/h rijden in plaats van 120 of 130, dan neemt de depositie van stikstofverbindingen (het neerslaan van stikstof op de bodem en in het water) met slechts enkele tienden van procenten af. De natuur merkt dat verschil niet."