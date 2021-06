Ruim 500 pk voor Land Rover Defender P400

De Defender is niet meer het archaïsche model dat het decennialang is geweest. De huidige generatie is onder meer leverbaar als plug-in hybride en heeft zelfs een versie met een 525 pk sterke V8. De Duitse tuner Manhart brengt de Land Rover P400 wat kracht betreft bijna op het niveau van die machtige P525-versie met achtcilinder.

Wie in de markt is voor een Land Rover Defender, kan z'n meest recente incarnatie van het illustere model met tal van motoren krijgen. De absolute topversie is de Defender P525, een smaak met een 525 pk en 625 Nm sterke 5.0 V8 in z'n hoekige neus. Een stap daaronder staat de P400e, de 404 pk en 404 Nm sterke plug-in hybride Defender. De daaronder sterkste versie is de P400, zonder -e'tje dus. Die mild-hybride Defender heeft een 400 pk en 550 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn als krachtcentrale, een machine die door de Duitse tuner Manhart naar een hoger plan wordt getild.

Dit is de Defender DP 500, een door Manhart aangepaste Defender met een tot 512 pk en 710 Nm gekietelde zescilinder. Het extra vermogen is volgens de tuner volledig afkomstig uit een herschreven motormanagementsysteem. Manhart heeft ook een nieuw RVS-uitlaatsysteem voor de Defender in ontwikkeling die volgens Manhart voor een heftig geluid moet zorgen. Manhart past maar wat graag de luchtvering aan en derhalve is de Defender DP 500, indien gewenst, tot 3 centimeter dichter tegen het asfalt te leggen dan de standaardversie.

Aangepast lichtmetaal in de maat - schrik niet - 24-inch is beschikbaar, al heeft Manhart ook 22-inch grote lichtmetalen wielen op de planken liggen. Manhart zou Manhart niet zijn als het het uiterlijk en binnenste van de Defender ook niet naar wens van de klant aan zou kunnen passen. Hoe rap de DP 500 precies is, houdt Manhart nog even geheim. De Defender P400 is in staat om in 6,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De Defender P525 heeft voor hetzelfde klusje slechts 5,4 seconden nodig. Kijk niet gek op als Manhart's versie niet zo rap of misschien wel sneller is dan die Defender P525. Hij heeft immers een vergelijkbaar vermogen, maar hoeft geen zware V8 mee te zeulen.