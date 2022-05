Rover 216 Coupé (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Bij het zien van de achterbumper en de spoiler van deze 216 Coupé ligt de link met 'Halfords-tuning' al gauw op de loer. Toch is dat niet het geval, want deze onderdelen waren origineel leverbaar bij Rover! De wielen ogen niet origineel, maar ze staan de blauwgroene coupé eigenlijk best goed. Hetzelfde geldt voor de dubbele uitlaat rechtsonder de achterbumper. De uitsparing is eigenlijk bedoeld voor een enkele uitlaat. Hoe sportief de buitenkant van de 216 oogt, zo bedaagd gaat het er binnenin aan toe. Weliswaar zit je op sportstoelen met dikke wangen, maar je kijkt uit over een dashboard met een laagje houtfineer. Komt toch die Britse deftigheid nog een beetje naar boven.

Helemaal Brits is de Rover 200 Coupé, zoals de auto los van zijn motoraanduiding heet, overigens niet te noemen. Hij deelt zijn genen namelijk met de Honda Concerto, zowel de Rover 200 als de Honda Concerto zijn op hun beurt weer gebaseerd op de vierde generatie Honda Civic. In het geval van de 216 Coupé ligt er ook een Japanse krachtbron onder de motorkap. De 1.6 viercilinder levert een vermogen van 122 pk en 140 Nm. Daarmee is hij minder vlot dan zijn uiterlijk doet vermoeden, al hoef je je met een sprinttijd van 0-100 km/h in 9,6 seconden en een topsnelheid van 195 km/h ook weer niet heel erg te schamen. Het feit dat de auto slechts 1.085 kilo weegt helpt daar ook iets in mee.

In Nederland was de 216 Coupé de basisversie. Daarboven stonden de 220 Coupé en de 220 Coupé Turbo. Die laatste was met een vermogen van 200 pk ronduit snel, de versie zonder turbo leverde 136 pk. De 2.0 viercilinders uit de 220-modellen waren wél afkomstig van Rover zelf.

Dit exemplaar heeft als leuk extraatje dat het dak bestaat uit twee uitneembare glazen panelen. Kun je met het mooie weer in ieder geval lekker open rijden. Mocht je de dakpanelen niet kwijt kunnen maar wel behoefte hebben aan frisse lucht, dan kun je ze ook kantelen. Verder zit de auto met elektrisch bedienbare zijruiten, elektrisch verstelbare zijspiegels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening voor zijn tijd sowieso behoorlijk goed in zijn spullen. De kilometerstand van 107.793 kilometer valt ook behoorlijk mee voor zijn leeftijd. Wel heeft de Rover een aardig aantal eigenaren achter zijn naam staan en optisch heeft hij een paar plekjes waar wat aan gedaan moet worden. Ben jij de liefhebber die de niet misselijke vraagprijs van €7.500 op tafel legt?

Liever zelf op zoek naar een liefhebbersauto? Blader dan eens door het aanbod klassiekers en youngtimers!