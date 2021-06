Rover 213 (1989) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Wie gek is op oudere Britse auto's en liever de portemonnee niet te vaak trekt, komt al snel uit bij Rovers uit de jaren 80 en 90. Toen was er immers een samenwerking met Honda en daar is deze 213 uit 1989 een mooi voorbeeld van.

Je moet al behoorlijk speuren om nog een Honda Civic van de derde generatie te treffen, of één van z'n familieleden, zoals de CRX of Shuttle. Nog specialer is het als je zijn Britse neef treft; een Rover uit de eerste 200-serie, AutoWeek-lezer Koen Smit maakte het mee! De 200-serie was één van de laatste wapenfeiten van Rover onder British Leyland en de gedachte erachter was logisch. De Britten begrepen dat je bij de Japanners wel aan kon kloppen voor betrouwbare techniek en dat de Honda Civic ook nog eens een razend succes was, bood goede hoop voor een Rover die er zijn basis mee deelde. Dat idee kwam met de Triumph Acclaim al in de praktijk en ook bij zijn opvolger.

De eerste generatie Rover 200-serie, die in tegenstelling tot de Civic enkel als sedan op de markt kwam, had weliswaar de nodige overeenkomsten met de Honda, maar Rover had er absoluut meer mee gedaan dan simpelweg eigen logo's op de Honda plakken. Ten opzichte van de hier niet leverbare Honda Civic sedan (of Ballade) van de derde generatie kreeg de Rover onder meer een eigen neus en kont, voor Rover genoeg om te spreken van een ontwikkeling in samenwerking met Honda. Ook greep Rover niet zomaar naar dezelfde motorenlijst als Honda. De Rover kwam namelijk met slechts twee opties: een 1.3 of een 1.6.

Het exemplaar dat we hier op de foto's zien, heeft de 1.3 onder de kap, zo geeft de 'naam' 213 direct weg. Een bescheiden benzinekrachtbron van de schappen van Honda, die de net geen 900 kilo wegende Rover van 71 pk vermogen voorziet. Schakelen gaat met een handbak (wederom van Honda) met vijf versnellingen. Een prettige doch bescheiden aandrijflijn. Wie wat meer wilde, kon voor de 216 gaan, dan kreeg je een 1.6 in de neus die door de Austin Rover Group zelf ontwikkeld was. Overigens was die leverbaar met dezelfde handbak als bij de 213, maar in diverse markten ook met een viertraps automaat van ZF. Wie een automaat in de 213 wilde, was aangewezen op een drietraps-exemplaar van Honda. In Nederland had je dan de 213 SE te pakken.

De Rover die we hier zien is de 213 S, de instapversie. Dat-ie bij een liefhebbende eigenaar is beland, is wel duidelijk. Hij staat er vrijwel vlekkeloos bij en anders maakt de 'I love British automobiles'-sticker dat wel duidelijk. Hij of zij is zeker niet de enige die daar gek op is, maar misschien wel de enige met zo'n leuke 213!