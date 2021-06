Rolls-Royce eert snelheidsrecord

Aan de buitenkant zijn de beide Rollsen gespoten in een nieuwe kleur: Bonneville Blue. De naam van die kleur verwijst naar de zoutvlakte waar de Britse ingenieur George Eyston in 1938 een snelheidsrecord van 357,497 mijl per uur neer zette. Dat komt neer op ongeveer 575 kilometer per uur. Hij bereikte het record met een auto genaamd 'Thunderbolt', die voorzien was van twee Rolls-Royce V12-motoren uit de luchtvaart. Zowel de Wraith als de Dawn zijn gespoten in een two-tone samenstelling, waarbij Black Diamond Metallic de tweede kleur vormt. Verder is de 'Landspeed Collection' te herkennen aan de gele inzetstukken in de voorbumper.

In het interieur zetten de verwijzingen naar het record zich door. Zo is de sterrenhemel van de Wraith exact hetzelfde als de sterrenhemel op de dag dat Eyston zijn record reed. Op het dashboard is de oppervlakte van de zoutvlakte in de sierlijst gegraveerd en staat de exacte snelheid van het record op het analoge klokje vermeld. Dat klokje vormt op zichzelf overigens weer een verwijzing naar het instrumentarium van de Thunderbolt. Ook de rest van het interieur, dat desgewenst is uitgevoerd met zwarte of witte bekleding, is doorspekt met gele accenten. Ook de banen op de armleuning zijn nieuw. Om het af te maken verwijzen de kleuren in de bestuurdersdeur naar de onderscheidingen die Eyston heeft ontvangen in zijn leven.

Rolls Royce bouwt slechts 35 exemplaren van de Wraith Landspeed Collection. De Dawn is met 25 stuks nog een stukje exclusiever. De prijs vermeldt het merk niet, maar hiervoor geldt ongetwijfeld het adagium: als je ernaar moet vragen, kun je 'm waarschijnlijk niet betalen.