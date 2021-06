RML doet interieur Short Wheelbase uit de doeken

De Britse RML Group, dat zich bezighoudt met auto-aanpassingen op het allerhoogste niveau, is bezig met een retrorakker die zijn uiterlijk ontleent aan de Ferrari 250 GT SWB: de 'Short Wheelbase' . Het ontwerp van het exterieur van die auto was al bekend, maar nu laat RML ook het binnenste van zijn nieuwe creatie zien.

Het moment waarop RML de foto's van het interieur van de Short Wheelbase publiceert, lijkt niet geheel toevallig te zijn gekozen. Vanmorgen liet het eveneens Britse GTO Engineering namelijk foto's van het interieur van hun Squalo zien. GTO Engineering en RML zijn niet alleen landgenoten, maar grijpen voor de Squalo en de Short Wheelbase ook nog eens allebei terug op hetzelfde model van Ferrari: de eerder genoemde 250 GT SWB.

Het interieur van de Short Wheelbase doet in ieder geval direct denken aan de klassieke Ferrari, met name als het gaat om de opzet van de klokken en het dashboard. Recht voor de bestuurder zitten de ronde toerenteller en snelheidsmeter, met in het midden de brandstofmeter. Waar de originele 250 GT SWB vier ronde klokjes in het midden van het dashboard had, telt de versie van RML er vijf, waarvan de buitenste twee fungeren als ventilatieroosters. De middelste drie geven van links naar rechts de olietemperatuur, de tijd en de watertemperatuur aan. Daaronder zitten zes tuimelschakelaars voor onder meer de mistlampen en de raambediening en nog verder naar beneden zitten drie ronde knoppen voor de ventilatie en airconditioning.

Op het oog heeft de Short Wheelbase dus een heel minimalistisch interieur, maar wie goed kijkt ziet dat er rondom het schakelpatroon op de middenconsole nog een paar extra knoppen zitten. Die zijn voor het infotainmentsysteem, dat op commando omhoog komt uit het voorste gedeelte van de middenconsole. Volgens RML is het systeem compatibel met Apple CarPlay en Android Auto. Verder is het interieur gelardeerd met leer en aluminium. RML zegt plastic expliciet buiten de deur gehouden te hebben.

Hetzelfde, maar toch anders

GTO Engineering en RML Engineering doen het allebei op hun eigen manier. De Squalo en de Short Wheelbase lijken in grote lijnen weliswaar op elkaar, maar de Short Wheelbase heeft een grotere grille en één luchtinlaat in de motorkap in plaats van drie kleinere exemplaren. Daarnaast ontwikkelt GTO Engineering zelf een V12 op basis van de originele motor, terwijl RML een modernere Ferrari-V12 in de neus van de Short Wheelbase lepelt. Men vertelt niet uit welke auto die motor komt, maar de cilinderinhoud van 5.474 cc doet vermoeden dat het om de motor uit de 456 GT en 550 Maranello gaat. In ieder geval levert de krachtbron in de Short Wheelbase 485 pk en 568 Nm koppel.

In het eerste kwartaal van 2022 moeten de eerste auto's voor klanten klaar zijn. Uiteindelijk wil RML 30 exemplaren gaan bouwen. De prijs vertelt RML niet, maar reken er maar op dat de Short Wheelbase flink duur gaat zijn. Het bedrijf is overigens geen onbekende in de autowereld, eerder bouwde RML voor Nissan de knotsgekke Juke R en schroefde het een raceversie van de SLR McLaren 722 in elkaar: de SLR 722 GT.