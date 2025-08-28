Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Rijles met alleen automaat slecht idee'- podcast

'Facelift Peugeot 308 brengt te weinig'

1 reacties

Video
Roy Kleijwegt
Dossier:

Podcast:

 AutoWeek heeft voortaan zijn eigen podcast: De Uitlaat. In navolging van het succes van de Achteruitkijkspiegel leek het ons leuk eens wat dieper in ons werk te duiken en een podcast geeft ons de tijd om wat uitgebreider op dingen in te gaan. Beluister hier alle afleveringen.

Audi lijkt binnenkort met het laatste kunstje van de RS3 te komen. Marco en Roy blikken terug op de gave hothatch met zijn bijzondere motor. Verder was er de oproep om rijles met een automaat standaard te maken, en daar hebben de heren hun bedenkingen bij. En is de nieuwe 308 de redding van Stellantis? Dat en meer, veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de Audi RS3 die op zijn einde lijkt te lopen. Marco en Roy blikken terug op de bijzondere auto met zijn unieke vijfcilindermotor. Al zijn er nu toch plannen om die wellicht te behouden? Verder heeft Stellantic de 308 een facelift gegeven, maar Marco twijfelt of dit wel genoeg is. Ook gaan de mannen in op de roep van de rijschoolbranche om autolessen met een automaat de standaard te maken in plaats van een handgeschakelde auto. Geen goed idee, vinden de mannen.

Luisteren kan uiteraard hierboven, maar je vindt ons ook via Apple Podcast, Spotify, TuneIN, en Pocket Cast. Zoek op AutoWeek of De Uitlaat en abonneer je als je geen aflevering wilt missen. Iedere twee weken is er een nieuwe aflevering! Hier vind je ook alle afleveringen terug.

Reageer op de podcast

Laat in de comments weten wat je ervan vindt of dat je bepaalde suggesties hebt waarover we het een keer moeten hebben. Vragen of input via X kan via #AWUitlaat, mailen kan ook naar uitlaat@autoweek.nl . Veel luisterplezier!

 

Podcast, uitlaat, logo

Podcast aflevering 144
1 Bekijk reacties
Podcast

Lees ook

BMW m6 politie

'Houding politie op reis wisselt érg per land ... ' - podcast

Nieuws
Mazda 6e

'Tegenvallende 6e wellicht toch een slimme zet van Mazda' - podcast

Nieuws
BMW Audi

'Audi is erg goed in S'jes bouwen'- podcast

Nieuws
Kia EV3

'Ook voor EV's is MRB op basis van gewicht heel logisch' - podcast

Nieuws
Alfa Romeo Junior Ibrida Q4

'Alfa-mannetjes vinden ons ook altijd niks' – Podcast

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.