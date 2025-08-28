Audi lijkt binnenkort met het laatste kunstje van de RS3 te komen. Marco en Roy blikken terug op de gave hothatch met zijn bijzondere motor. Verder was er de oproep om rijles met een automaat standaard te maken, en daar hebben de heren hun bedenkingen bij. En is de nieuwe 308 de redding van Stellantis? Dat en meer, veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de Audi RS3 die op zijn einde lijkt te lopen. Marco en Roy blikken terug op de bijzondere auto met zijn unieke vijfcilindermotor. Al zijn er nu toch plannen om die wellicht te behouden? Verder heeft Stellantic de 308 een facelift gegeven, maar Marco twijfelt of dit wel genoeg is. Ook gaan de mannen in op de roep van de rijschoolbranche om autolessen met een automaat de standaard te maken in plaats van een handgeschakelde auto. Geen goed idee, vinden de mannen.

