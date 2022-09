Rijkspolitie-Porsches in actie bij Nederlandse GP

Porsche is zelf weliswaar (nog) niet actief in de Formule 1, maar toch is het merk er al een beetje bij zondag. De Formule 1-coureurs worden namelijk in de typische Rijkspolitie-Porsches het circuit over gereden, voorafgaand aan de race.

De zogenoemde Drivers Parade, waarin de Formule 1-coureurs voor de race het circuit rondgereden worden om te zwaaien naar de fans, gebeurt vaak met klassieke auto's. Meestal is het een vrij willekeurige mix van lokaal beschikbaar gestelde klassiekers, soms is er voor een speciaal thema gekozen bij de selectie van de auto's. Dat tweede is het geval in Zandvoort dit weekend. Porsche heeft een reeks 911's van de Rijkspolitie ingevlogen voor de Drivers Parade. Ook is er tenminste één 914 bij.

De Rijkspolitie reed van 1962 tot 1996 in modellen van Porsche en niet alleen onder autoliefhebbers zijn de bijzondere patrouilleauto's nog wel bekend. Een lekker typisch Nederlands schouwspel is het dus ongetwijfeld zondag, met al die Porsches achter elkaar op het circuit. In ieder geval zijn er voor de Formule 1-coureurs beroerdere auto's om in rondgereden te worden. Ze rijden niet zelf, maar staan of zitten naast de bestuurder in de open Porsches om naar het publiek te zwaaien.

De klassiekers werden woensdagmiddag al afgeleverd bij Circuit Zandvoort en zijn er zeker niet de enige Porsches dit weekend. Zo wordt er vrijdagmiddag al getraind op het circuit door de Porsche Supercup. Zaterdag is de kwalificatie van die raceklasse en zondag om 12:05 de race. In de Porsche Supercup wordt er gereden met Porsche 911 GT3 Cup-raceauto's. De Nederlander en verdedigend kampioen Larry ten Voorde staat derde in het kampioenschap. De voor Luxemburg uitkomende Dylan Pereira leidt momenteel.