Wees niet bevreesd, want deze bizarre Volvo is niet wat je denkt dat het is. Hij hoort wel degelijk thuis in AutoWeek Campers, onze titel voor kampeerwagens die ook deze site van content voorziet. Een ex-lijkwagen, het is weer eens wat anders dan een voormalige ambulance die tot camper wordt omgebouwd!

Gefronste wenkbrauwen zijn hun deel als het echtpaar Huidekoper hun verlengde en verhoogde Volvo 940 Estate naar de standplaats rijdt op de camping of camperplaats. "Jullie komen toch niet voor mij, hè, dan ben je te vroeg", is een van de vele bijdehante opmerkingen die ze te horen krijgen. Wat wil je ook: de ingrijpend verbouwde Volvo was jarenlang een lijkwagen. Daarna werd hij door Anno Huidekoper omgetoverd tot camper. Het moet gezegd: de verlengde en verhoogde Volvo is een opzienbarende verschijning op de camping tussen de vele Volkswagen California’s, Ventjes, Fiat Ducato’s en Mercedes Marco Polo’s. “In eerste instantie denken de andere campinggasten dat er iemand is overleden. Maar zodra ze de achterklep open zien gaan en wij stoelen en een tafel naar buiten tillen, bedaren de gemoederen. Dan komen ze als vliegen op stroop op onze creatie af”, aldus de eigenaar.

Waarom een lijkwagen ombouwen tot camper?

Hoe komt Anno op het idee om in plaats van een gewone bestelwagen een ex-lijkwagen om te bouwen tot camper? “Wij hebben een jarenlange kampeerervaring met een tent. Maar vanwege mijn slechte rug wilde ik op een gegeven moment niet meer op de grond slapen. Zo ontstond het plan om te gaan camperen. Samen met een kennis hebben we een interieur ontwikkeld voor mijn Volkswagen Transporter T5 en daarna zijn we dat gaan leveren als een bouwpakket van berken multiplex. Een soort IKEA-kit dus, inclusief een door de RDW goedgekeurde slaapbank. Vervolgens zijn we meubels gaan ontwerpen, die we nu als bouwpakketten leveren voor allerlei bedrijfswagens, zoals de Fiat Ducato en Opel Vivaro. Inmiddels bouwt VDL de Fixxter, dat is een door ons ontworpen vier- en vijfpersoons camper op basis van de Peugeot Expert, Toyota Proace en vergelijkbare modellen.”

Personenauto rijdt lekkerder dan bedrijfsauto die is omgebouwd

Dat was inmiddels vijf jaar terug. “Onze manier van vakantie vieren is in die tijd wel veranderd. Daarom ging ik weer over nieuwe concepten nadenken en wat schetsjes maken. Zo kwamen we op het idee om eens een lijkwagen te zoeken en die om te bouwen tot een camper. Een personenauto vinden we nu eenmaal lekkerder rijden dan zo’n zware en wat lompe besteller. Door mijn zwakke rug ben ik veroordeeld tot klassieke Volvo’s. Dit merk bouwde immers jarenlang de beste stoelen. Dat weet ik uit ervaring, want ik heb een paar van die Zweden versleten.” Het idee om juist een verlengde en verhoogde Volvo te gaan ombouwen tot camper was daarmee geboren.

Zweedse ombouwspecialist Nilsson neemt het niet zo nauw

Liggen de rouwauto-940’s voor op het oprapen? “Niet bepaald,” antwoordt Anno. “Er verschijnt er hooguit een per jaar op de bekende verkoopsites. Deze is al bijna twee jaar in Nederland. Na de aankoop kwam ik erachter dat de Zweedse ombouwspecialist Nilsson het met de kwaliteit niet zo nauw neemt. Zo sterk en goed behandeld tegen roest als een normale 940 is, zo beroerd is het gesteld met het aangebrachte plaatwerk en de passingen door Nilsson. Dat heeft me verrast.”

Volvo 940 biedt plek aan 1,35 meter breed bed

“Nadat ik de rails en het frame had verwijderd, begon het denkproces. Oordeel daar niet te licht over: er gaat veel denkwerk aan de ombouw van een auto vooraf. Zo moet je vooraf bepalen waar je de benodigdheden voor het kamperen plaatst, net als de koelkast, het fornuis, de bergruimte en natuurlijk het belangrijkste element: het bed. Ten eerste moet dat perfect horizontaal zijn uitgelijnd, want met je benen omhoog liggen is ongezond. Ten tweede moet voor ons de matraslengte minimaal 1,95 meter zijn. De breedte is minstens zo belangrijk. In onze 940 is het bed bijna een twijfelaar: 1,35 meter, dat is ruim 20 centimeter breder dan het bed in de VW California. Dat is het resultaat van de slimme opstelling van de koelkast overdwars, helemaal achteraan, zodat we er ook gemakkelijk bij kunnen. En belangrijk voor mijn slechte rug: de ruimte onder de achterklep is op stahoogte.” Is het een nadeel dat veel lijkwagens tweedeurs zijn? Anno: “Jazeker, dat is zelfs het belangrijkste nadeel. Aan de rechterzijde van onze Volvo is een gehalveerde deur geplaatst, waardoorheen begrafenisondernemers bloemstukken konden doorgeven. Wij gebruiken die deur voor secundaire spullen. Ik heb het deurpaneel trouwens deels verwijderd, om er klein grut in kwijt te kunnen. Je moet elke vierkante centimeter benutten.”

Mooi-weerkampeerders

Wat doe je als het onverhoopt regent? “Daar hebben we rekening mee gehouden. De oplossing vonden we in stoelen met het opklapmechanisme uit een Peugeot 107. De kussens hebben we zelfs zo laten maken dat het zitvlak onder een hoek staat. Het kussen dat daar weer op ligt, heeft de tegengestelde hoek, zodat het geheel per saldo weer vlak is.” Toch waren die extra stoelen niet eens nodig. “We zijn mooi-weerkampeerders geworden. De weerapp bepaalt of we op pad gaan en waarnaartoe. Aanvankelijk dachten we dit jaar een verre tocht te gaan maken, maar afgelopen zomerseizoen was het in eigen land zulk mooi weer dat we afzagen van een reis naar Frankrijk. We belandden gewoon op campings in Overijssel, Midden-Limburg en de Peel.”

Eenpitsfornuis

Koken doen de Huidekopers op eigenzinnige wijze. De Volvo-camper heeft slechts een eenpitsfornuis, en dat vraagt om inventiviteit. “Een voorbeeld is ons macaronigerecht: pasta koken kost een minuut en het garen vindt plaats in de pan die in het dekbed is gestopt, dat houdt de warmte vast. Vervolgens maken we de saus, die je ook goed warm kunt houden, waarna we op het fornuis het vlees bereiden. Voilà, een driepitsgerecht op de eenpitter!” Links is er geen portier. “Dat vinden we nu een voordeel. Tegen de zijwand daar staan de tuinstoelen. De lange, half geblindeerde zijruiten bieden ‘s nachts prachtig zicht. En vooraan in het verhoogde dak kunnen we ook spullen kwijt. Er is meer bagageruimte dan in een California.”

Veel bekijks onderweg

Bekijks hebben ze genoeg onderweg. “Dan zien de mensen hoe creatief je kunt zijn met een beperkte hoeveelheid ruimte, zodat zij zich realiseren dat ‘bigger’ niet altijd ‘better’ hoeft te zijn. Een campinghouder riep me ooit toe: ‘Hoe groter de camper, hoe meer ze binnen zitten’. We zien de kampeerder om ons heen altijd precies om half zeven naar binnen vluchten om een maaltijd te gaan bereiden. Raar toch. In Nederland zit je al negen maanden binnen. Wij zijn wandelaars en wij koken en zitten graag buiten. Genieten van de buitenlucht, van de wolken, van de sterren en van de volle maan, als die zich weer laat zien.”

Volvo 940 Estate by Nilsson Nilsson is gespecialiseerd in het ombouwen van auto’s tot ambulances en rouwauto’s. Net als Mercedes-Benz levert Volvo al jarenlang gewilde bases voor de ombouw. Nilsson Special Vehicles deelt de Volvo’s eerst in tweeën en last 60 centimeter plaat tussen de assen. Het maakt er een driedeurs auto van met een half portier aan de rechterzijde. Verder vervangen ze het standaard dak door een verhoogd dak (dat al snel roest), zodat je enigszins in de auto kunt staan. Op een frame, dat de sterkte van de hele constructie dient, wordt de vloer gelegd en daarop de rails inclusief vergrendelingsmechanisme waarover de kist kan rollen. Tegenwoordig heeft Nilsson een concurrent in het bedrijf Eriksson, dat ambulances en rouwauto’s bouwt op basis van de huidige Volvo V90.