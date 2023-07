Richard gunt zijn BMW i3 (2014) een tweede ronde

Bij een elektrische auto met heel wat kilometers ervaring gaat veel aandacht uit naar de staat van de accu. Hoe goed is die batterij nog? Want een accupakket vervangen kost bakken met geld. Bij Richard Guldenaar loopt het anders. Negen jaar lang geniet hij van zijn nieuw aangeschafte BMW i3. Maar na meer dan 311.000 probleemloze kilometers komt de auto enigszins verrassend, luid krakend en bokkend tot stilstand. Einde verhaal. Maar ook het begin van een nieuw hoofdstuk.

Deze BMW i3 60 Ah is in 2013 besteld en in 2014 geleverd, vertelt Richard. “Het was het begin van de opmars van de EV. Ik reed een Opel Astra met dieselmotor en die begon op zijn eind te raken. Dus ging ik me oriënteren op een opvolger. Ik had wel zin in een elektrische auto. Duurzaam rijden, en je voelt je toch een beetje pionier. Met de Nissan Leaf heb ik proefgereden, maar die was het niet voor mij. Maar toen kondigde BMW de i3 aan. Dat was ons niet ontgaan, dus schreven we ons in voor de feestelijke presentatie van dit nieuwe model. Dat was een groots spektakel.” De familie Guldenaar is meteen gecharmeerd van het guitige, gedurfde ontwerp.

Richard vindt range vroege BMW i3 wel genoeg

Zoals gezegd beleven we in 2013 het prille begin van het EV-tijdperk. Richard en zijn vrouw Elsbeth schaffen een baanbrekende en in het oog springende nieuwe BMW EV aan met een actieradius van ... 190 kilometer. “Ja, niet veel voor hedendaagse begrippen, maar de mensen zijn een beetje verwend en willen altijd maar meer. Het was voor mijn woon-werkverkeer precies genoeg en daarvoor wilde ik hem hebben.”

Dat woon-werkverkeer bestaat uit dagelijks een retour Wezep (bij Zwolle) - De Bilt. Bij de gemeente De Bilt werkt Richard als hovenier. “Mijn kantoor is dus altijd buiten”, grapt hij. De afstand is 80 kilometer en dat haalt hij in zijn i3 met gemak, ook bij koud weer. “Als het extreem koud is, zet ik hem aan de laadpaal voor de terugreis aan het einde van de dag.” Zo komt Richard redelijk soepel alle seizoenen door en dat al negen jaar lang, met als resultaat meer dan 3 ton op de klok.

De onderhoudskosten blijven doorgaans tot een minimum beperkt. “De laatste beurt was wel een pittige. Die kostte € 2.000 en dat was de duurste tot dusver, met vier nieuwe banden en vóór nieuwe remschijven met blokken. Maar voor de rest waren er geen gekke dingen. Hoewel, ik kreeg een keer de tip van de dienstdoende monteur om wat meer en steviger te remmen, want de schijven gingen roesten. En één keer ging er onderweg een rood lampje branden waarop ik de auto meteen heb stilgezet.” Na een paar minuten start Richard opnieuw en is de storing als sneeuw voor de zon verdwenen.

Tijdens de zaterdag voor Pinksteren ontvouwt zich helaas een ander scenario. Al rijdend hoort Richard een gierend geluid achterin de auto, waar motor en automaatbak zijn geplaatst. Hij rijdt dan op de snelweg A28, vervolgt zijn rit op de A27 en neemt de afslag Veemarkt bij Utrecht. “Aan het einde van de afslag knipperde een rood ‘stoplampje’. En na wat kraken en gieren kwam onze BMW schoksgewijs tot stilstand.” Na interventies van BMW Pechhulp en de ANWB belandt de gestrande BMW i3 in de werkplaats van BMW-dealer Dusseldorp in Zwolle. Servicetechnicus Frans Strous van Dusseldorp: “We onderzoeken nog wat er exact stuk is. We zien echt heel zelden een kapotte elektromotor bij een i3. Duidelijk is dat er iets mis is met de mechanische aandrijving, want in P kun je de auto nog bewegen en dat kan normaliter helemaal niet. Maar ook in de automaat is het niet in orde, want daar hebben we gruis gevonden.”

Voor €11.000 een nieuwe motor, accu heeft nog veel capaciteit

Elsbeth en Richard nemen vervolgens een gedurfd besluit. Ze willen dat hun BMW i3 een tweede leven krijgt. Dusseldorps aftersalesmanager Dennie van Dijk hoort het als eerste. “Ze wilden graag door met de auto en bestelden een nieuwe motor en een nieuwe bak. Dan kunnen ze onbezorgd verder. Dat komen we niet elke dag tegen.” Richard kan zijn opmerkelijke keuze rationeel onderbouwen. “Het is een investering van bijna € 11.000, maar dan hebben we een auto die we graag willen hebben, met nieuwe motor, nieuwe bak en heel vertrouwd. Een prachtige, aparte tweedehands EV.” Maar is de kans niet levensgroot dat binnenkort ook de accu kuren gaat vertonen? Richard: “De accu levert nog nagenoeg de volledige capaciteit. Ik haal nog altijd de afstand die ik moet afleggen. Als hij minder wordt, dan maak ik een pitstop bij een van die vele nieuw laadpalen die er de afgelopen jaren zijn bijgekomen.

Maar hoe zit het dan met de range van een gebruikte BMW i3. Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen heeft AutoWeek de Accudegradatiecheck in het leven geroepen. Voor die rubriek is er al twee keer een BMW i3-rijder komen dagen. Een keer betrof het een vroeg exemplaar met dezelfde accu als de i3 in dit artikel, een keer een 94 Ah met range extender (REX).