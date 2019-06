Rezvani teast volledig nieuwe Tank

Rezvani Motors is een bedrijf dat zich op bijzondere wijze profileert. We kennen het merk van sportauto's met namen als Beast en Beast Alpha en in oktober 2017 voegde het merk de in elk opzicht gestoorde Tank aan zijn modellengamma toe. Van die extreem hoekige offroader levert Rezvani niet alleen een militaire variant, maar ook een versie die is uitgerust met de net als de basis van de auto van FCA afkomstige Hellcat-V8. Over enkele weken schuift Rezvani Motors echter doodleuk een volledig nieuwe Tank naar voren. Die auto zal natuurlijk weer de nodige excessen kennen.

Volgens Rezvani Motors deelt de nieuwe Tank geen enkel onderdeel met het huidige model. Wie het ruim 700 pk sterke Hellcat-blok overigens te min vindt, hoeft de auto niet links te laten liggen. Jawel, Rezvani levert de Tank straks namelijk als Tank X, een versie met een tot meer dan 1.000 pk opgefokte versie van de 6.2-V8 met supercharger die we kennen van de Dodge Demon. Over enkele weken weten we hoe de nieuwe Rezvani-gekte is opgedroogd.